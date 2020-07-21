VakıfBank’tan iki yeni küresel ürün

VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Hazım Akyol, SWIFT FileAct hakkında şu bilgiyi verdi:“Bu sayede ağırlıklı olarak Türkiye’de yerleşik uluslararası firmaların başta vergi ödemeleri olmak üzere hazine operasyonları tek kanaldan yapılabiliyor. SWIFT FileAct, toplu ödeme dosyaları veya yapılandırılmış mesajların, büyük veri dosyalarının güvenli ve verimli bir şekilde aktarılmasını sağlıyor.”