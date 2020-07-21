Video gönderebilen milli kriptolu telsiz

Milli kriptolu telsizle görüntü ve video gönderilebiliyor. Savunma Sanayii Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, kurum ile ASELSAN arasında imzalanan sözleşme kapsamında kara, deniz ve hava unsurlarının taktik ve stratejik haberleşme ihtiyaçları milli olarak geliştirilen yazılım tabanlı telsizlerle karşılanıyor.
YENİ BİR MODEL
Sırt, araç ve sabit merkez konfigürasyonlarından oluşan telsizlere bir yenisi daha eklendi. Elektronik Harp Korumalı El Telsizi, yeni bir telsiz modeli olarak geliştirildi. Demir, şunları kaydetti: “Kıbrıs Barış Harekatı’nda yabancı ülkelerin telsizini kullanmak zorunda kalan Türkiye, bugün kendi milli ve özgün haberleşme sistemlerini üreten sayılı ülkeler arasında.”
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.