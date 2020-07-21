Video gönderebilen milli kriptolu telsiz

Milli kriptolu telsizle görüntü ve video gönderilebiliyor. Savunma Sanayii Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, kurum ile ASELSAN arasında imzalanan sözleşme kapsamında kara, deniz ve hava unsurlarının taktik ve stratejik haberleşme ihtiyaçları milli olarak geliştirilen yazılım tabanlı telsizlerle karşılanıyor.

YENİ BİR MODEL

Sırt, araç ve sabit merkez konfigürasyonlarından oluşan telsizlere bir yenisi daha eklendi. Elektronik Harp Korumalı El Telsizi, yeni bir telsiz modeli olarak geliştirildi. Demir, şunları kaydetti: “Kıbrıs Barış Harekatı’nda yabancı ülkelerin telsizini kullanmak zorunda kalan Türkiye, bugün kendi milli ve özgün haberleşme sistemlerini üreten sayılı ülkeler arasında.”