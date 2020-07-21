Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 21 Temmuz ve 22 Temmuz günleri saat 21.00-06.00 arasında yapılacak çalışmalar nedeniyle d-100 Karayolu İstanbul istikameti trafiğe kapatılacak. Çalışma süresince toplu taşıma araçları ve sivil araçlar Akçakocabey Köprüsü D-100 Karayolu İstanbul istikameti inişinden itibaren kuzey yan yol geçici güzergahını kullanacaklar.