3 kişiyle buruk mezuniyet töreni gerçekleştirildi

Karamürsel Alp Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen mezuniyet töreni programına okul 1’ncisi, 2’ncisi, 3’ncüsü, aileleri ve okul yönetimi katıldı. Okul 1’ncisi Nisanur İnce’ye, 2’ncisi Rabiya Köktekin’e ve 3’ncüsü Abdurrahman Akkaya’ya plaketlerini okul müdürü Erkan Mavi, başarı belgelerini ise müdür yardımcısı Ömer Yıldız verdi. Plaket ve belge törenin ardından okul birincisi Nisanur İnce’nin okul kütüğüne plaket çakmasının ardından mezuniyet töreni son buldu.

"DÖNEMİN RUHUNA UYGUN"

87 kişinin mezun olduğunu belirten okul müdürü Erkan Mavi, ‘bu yıl son sınıf öğrencileri hayalini kurdukları mezuniyetlerini korona virüs nedeniyle gerçekleştiremediler. Okul yönetimi olarak aldığımız karar ile bizde okul 1, 2 ve 3’ncüleri ile dönemin ruhuna uygun bir mezuniyet töreni yaptıklarını ifade ederek, “Koronavirüs süreci hepimizin sıkıntıyla atlatmaya çalıştığı bir süreç oldu. Bizlerde eğitimciler olarak bu süreçten çok fazla etkilendik. Öğrencilerimiz de bu süreçte muhakkak etkilendiler.

"ONLARA ÇOK ÇABA SARFETTİK"

Böyle bir döneme de böyle bir mezuniyet töreni uygun olacaktı. Dönemin ruhuna uygun bir tören aklımıza geldi. Öğrencilerimize bundan sonra ki hayatlarında başarılar diliyoruz. İyi şeyler kazandıklarını umuyoruz. Onlara çok çaba sarf ettik. Umarım başarılı olmuşuzdur. Bundan sonra sağlıklı günlerde yeni öğrencilerle yeni dönemlerde karşılaşmak istiyoruz. Bu dönemi böyle hüzünlü ama bir o kadar umutla kapatıyoruz. 87 mezun olan öğrencilerimizden sadece 3 kişi ile mezuniyet töreni yaptık diğer öğrencilerimizi tek tek okula davet ederek diplomalarını koronavirüs kapsamı altında dağıttık’ dedi. Program mezuniyet törenlerinin olmazsa olmazı olan kepler 3 kişiyle havaya atılarak son buldu.