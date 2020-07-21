Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
21 Tem 2020 - 17:06- Eğitim G: 21 Tem 2020 - 17:11

3 kişiyle buruk mezuniyet töreni gerçekleştirildi

Karamürsel Alp Anadolu Lisesi son sınıf öğrenciler korona virüs tedbirleri kapsamında mezuniyet törenini 3 kişi ile yapıldı.
mask
+5
Haber albümü için resme tıklayın

Karamürsel Alp Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen mezuniyet töreni programına okul 1’ncisi, 2’ncisi, 3’ncüsü, aileleri ve okul yönetimi katıldı. Okul 1’ncisi Nisanur İnce’ye, 2’ncisi Rabiya Köktekin’e ve 3’ncüsü Abdurrahman Akkaya’ya plaketlerini okul müdürü Erkan Mavi, başarı belgelerini ise müdür yardımcısı Ömer Yıldız verdi. Plaket ve belge törenin ardından okul birincisi Nisanur İnce’nin okul kütüğüne plaket çakmasının ardından mezuniyet töreni son buldu.

"DÖNEMİN RUHUNA UYGUN"

87 kişinin mezun olduğunu belirten okul müdürü Erkan Mavi, ‘bu yıl son sınıf öğrencileri hayalini kurdukları mezuniyetlerini korona virüs nedeniyle gerçekleştiremediler. Okul yönetimi olarak aldığımız karar ile bizde okul 1, 2 ve 3’ncüleri ile dönemin ruhuna uygun bir mezuniyet töreni yaptıklarını ifade ederek, “Koronavirüs süreci hepimizin sıkıntıyla atlatmaya çalıştığı bir süreç oldu. Bizlerde eğitimciler olarak bu süreçten çok fazla etkilendik. Öğrencilerimiz de bu süreçte muhakkak etkilendiler.

"ONLARA ÇOK ÇABA SARFETTİK"

Böyle bir döneme de böyle bir mezuniyet töreni uygun olacaktı. Dönemin ruhuna uygun bir tören aklımıza geldi. Öğrencilerimize bundan sonra ki hayatlarında başarılar diliyoruz. İyi şeyler kazandıklarını umuyoruz. Onlara çok çaba sarf ettik. Umarım başarılı olmuşuzdur. Bundan sonra sağlıklı günlerde yeni öğrencilerle yeni dönemlerde karşılaşmak istiyoruz. Bu dönemi böyle hüzünlü ama bir o kadar umutla kapatıyoruz. 87 mezun olan öğrencilerimizden sadece 3 kişi ile mezuniyet töreni yaptık diğer öğrencilerimizi tek tek okula davet ederek diplomalarını koronavirüs kapsamı altında dağıttık’ dedi. Program mezuniyet törenlerinin olmazsa olmazı olan kepler 3 kişiyle havaya atılarak son buldu.

 

21 Tem 2020 - 17:06 - Eğitim

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

ELEMAN ARANIYOR

Körfez Esentepe’deki şarküterimizde çalışacak bayan tezgahtar ve kasİyer elemanlar alınacaktır.

0541 273 71 16

ELEMAN ARANIYOR

YAFA İnşaat A.Ş. olarak İzmit projemizde değerlendirmek üzere; - Mobil Vinç, Greyder, Silindir, Beko-Loder ve - Lastikli Loder operatörleri, - Bet...

0533 382 15 64

KİRALIK OFİS

İzmit Belediye İşhanı 7. kat, eşyalı Deniz manzaralı, 28 m2 kiralık ofis

0 532 344 19 97

SATILIK DUBLEKS DAİRE

- Lüks + lüks - Lebiderya manzaralı - 298 m2 dublex daire - 4 Oda, 2 Salon, 2 Teras - 2 Banyo, 2 Mutfak, kombili - Asansörlü ve otoparklı - T...

0545 200 04 04

SATILIK DUBLEX DAİRE

- Lüks + lüks - Lebiderya manzaralı - 298 m2 dublex daire - 4 Oda, 2 Salon, 2 Teras - 2 Banyo, 2 Mutfak, kombili - Asansörlü ve otoparklı - T...

0545 200 04 04

SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN

Başiskele Sanayi Sitesi’nde dış cepheleriyle toplam 500 m2, iç cepheleri 195m2 kullanım alanı olan 2’li dükkan

0537 308 16 63 NİHAT BAKLACI

İKİZLER KURBANLIK

Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık satım ve kesimi yapılır. Büyükbaş hayvanda hisse verilir.

0533 214 85 04 İKİZLER KURBANLIK

Gayrimenkul Danışmanı ALINACAKTIR

İNALTAY Gayrimenkul Hizmetleri firması bünyesinde çalışmak üzere “Gayrİmenkul Danışmanı” aranıyor. Başvurular bizzat yönetim ofisine yapılacaktır.

0262 322 99 17 İNALTAY GAYRİMENKUL, DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

SAHİBİNDEN KİRALIK ve SATILIK DÜKKAN

Başiskele Sanayi Sitesi’nde Dış cepheleriyle toplam 500 m2, İç cepheleri 195m2 kullanım alanı olan 2’li dükkan

0537 308 16 63

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

3 kişiyle buruk mezuniyet töreni gerçekleştirildi mask
3 kişiyle buruk mezuniyet töreni gerçekleştirildi
“Hoşça kal Kardeşim” temalı mezuniyet programı gerçekleştirildi mask
“Hoşça kal Kardeşim” temalı mezuniyet programı gerçekleştirildi
Şartlar değişse de, sonuç değişmedi: Bilgi Köprüsü hep zirvede mask
Şartlar değişse de, sonuç değişmedi: Bilgi Köprüsü hep zirvede
30 öğrencisini fen lisesine gönderdi mask
30 öğrencisini fen lisesine gönderdi
İşte yeni dönemde MEB'in uygulayacağı sistem mask
İşte yeni dönemde MEB'in uygulayacağı sistem
TÜBİTAK'a Fen Lisesi açılıyor mask
TÜBİTAK'a Fen Lisesi açılıyor
Anket Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulansın mı?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Aile Bakanlığı açıkladı: Milyonlarca hane yardıma muhtaç mask
Aile Bakanlığı açıkladı: Milyonlarca hane yardıma muhtaç
İki gelinine cinsel saldırıda bulunan kayınpedere 54 yıl hapis mask
İki gelinine cinsel saldırıda bulunan kayınpedere 54 yıl hapis
Yürüyen merdivenlerin çalışmama nedeni belli oldu mask
Yürüyen merdivenlerin çalışmama nedeni belli oldu
Yol kenarına bulunan genç kız olayında 1 kişi tutuklandı mask
Yol kenarına bulunan genç kız olayında 1 kişi tutuklandı
İzmit Belediyesi'nden ihtiyaç sahiplerine bayram müjdesi mask
İzmit Belediyesi'nden ihtiyaç sahiplerine bayram müjdesi
Mide bulantıran görüntü! Küçük çocuğu taciz etti mask
Mide bulantıran görüntü! Küçük çocuğu taciz etti

GALERİ

Takı takmak isteyenlerin yeni gözdesi yarım gram altın mask
Takı takmak isteyenlerin yeni gözdesi yarım gram altın
Alev alev yanan evden yaşlı çifti itfaiye ekipleri kurtardı mask
Alev alev yanan evden yaşlı çifti itfaiye ekipleri kurtardı
Engin Öztonga: Kocaelisporsuz bir Kocaeli düşünülemez! mask
Engin Öztonga: Kocaelisporsuz bir Kocaeli düşünülemez!
Trafik yoğunlaşınca cebindeki düdüğü çıkarıp trafik polisliğine soyundu mask
Trafik yoğunlaşınca cebindeki düdüğü çıkarıp trafik polisliğine soyundu
Kaza yapmamak için karşı şeride geçti! Halk otobüsüne çarptı mask
Kaza yapmamak için karşı şeride geçti! Halk otobüsüne çarptı
Kurban bıçaklarını biletirken bunu yapanlar kurban kesemeyecek mask
Kurban bıçaklarını biletirken bunu yapanlar kurban kesemeyecek
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL