Kentsel dönüşüm onay aşamasında

AKP Gölcük İlçe Başkanı Çetin Seymen, ülke ve ilçe gündemi hakkında açıklamalarda bulundu. Başkan Seymen, kentsel dönüşümün onay aşamasında olduğunu söyledi. Seymen, “İlçemizde de sağlıktan, ulaşıma birçok proje devam etmektedir. Yeni Mahalle’de yaptığımız sağlık kompleksi eylül ayında tamamlanacaktır. A sınıfı 300 yataklı olacak Devlet Hastanemiz hızla devam etmektedir. Bunların yanında okul binalarımızda güçlendirme ve yenileme çalışmaları sürmektedir” dedi.

“MİLLET BAHÇEMİZİN YAPIMINA BAŞLANACAK”

Seymen, “Koronavirüs önlemlerini en iyi şekilde alan belediyemiz diğer çalışmalarını da arttırarak devam ettirmiştir. Bu gayreti takdir ediyor büyük projeler üzerinde de çalışların son noktada olduğunu belirtmek istiyorum. 18 Ağustos’ta ihalesi yapılarak, Koray Aydın Parkı’nın üstüne yer alan Örcün Mahallesi’nde bir dönem katı atık depolama alanı olarak kullanılan arsada Millet Bahçemizin yapımına başlanacak. Bunun yanında Merkez Kentsel Dönüşüm Projesi de onay aşamasında. Gölcük Belediye Başkanımız Ali Yıldırım Sezer ile birlikte uyum içerisinde ilçemiz için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz” ifadelerine yer verdi.