MHP’li Çakır: Erken seçime ihtiyaç yok

MHP Gölcük İlçe Başkanı Bilal Çakır, erken seçim konusunu değerlendirdi. Çakır, “Erken seçim söylentileri asparagas haber. Bu söylentileri ülkemizin birlik ve beraberliğini bozmak için yayıyorlar. Ülkemizin şu anda erken seçime ihtiyacı yok. Erken seçim olursa MHP Cumhur İttifakına olan desteğini sürdürecektir. Söylediğim gibi ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı yok” dedi.
“GÖLCÜK’ÜN GÖRÜNTÜSÜ GÜZELLEŞİYOR”
İlçede önemli çalışmaların yapıldığını söyleyen MHP İlçe Başkanı Bilal Çakır, “İlçemizde Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi’nde yapılan yol çalışmaları çok önemli. Ayrıca kaldırımlarda yapılan çalışmalarla birlikte Gölcük’ün görüntüsü daha da güzelleşiyor. Kavaklı Sahili’nde yol çalışması başlayacak. Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi’nde yapılan yol çalışmaları Donanma Caddesi’ni de kapsamalı” diye konuştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.