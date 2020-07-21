MHP’li Çakır: Erken seçime ihtiyaç yok

MHP Gölcük İlçe Başkanı Bilal Çakır, erken seçim konusunu değerlendirdi. Çakır, “Erken seçim söylentileri asparagas haber. Bu söylentileri ülkemizin birlik ve beraberliğini bozmak için yayıyorlar. Ülkemizin şu anda erken seçime ihtiyacı yok. Erken seçim olursa MHP Cumhur İttifakına olan desteğini sürdürecektir. Söylediğim gibi ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı yok” dedi.

“GÖLCÜK’ÜN GÖRÜNTÜSÜ GÜZELLEŞİYOR”

İlçede önemli çalışmaların yapıldığını söyleyen MHP İlçe Başkanı Bilal Çakır, “İlçemizde Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi’nde yapılan yol çalışmaları çok önemli. Ayrıca kaldırımlarda yapılan çalışmalarla birlikte Gölcük’ün görüntüsü daha da güzelleşiyor. Kavaklı Sahili’nde yol çalışması başlayacak. Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi’nde yapılan yol çalışmaları Donanma Caddesi’ni de kapsamalı” diye konuştu.