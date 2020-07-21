KOÜ’de yetki yine Eğitim Bir Sen’de 

Eğitim Bir-Sen Kocaeli Üniversitesi Şube Başkanı Doç. Dr. Ednan Ayvaz, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da üniversitede yetkiyi aldıklarını duyurdu. Şube yönetimi ile KOÜ Rektörlüğü’nde bir araya gelen Ayvaz, “Eğitim-Bir-Sen Kocaeli 2 No’lu (Üniversite Şubesi) Şube olarak; Kocaeli Üniversitesi’nde 2016 yılından beri yetkili sendika olarak Kocaeli Üniversitesi çalışanlarına sendikal anlamda hizmet vermekteyiz. 17 Temmuz tarihinde imzalanan mutabakat ile 2020 yılında da Kocaeli Üniversitesi’nde çalışanların güveni ve desteği ile sendika yetkisini almış bulunmaktayız. Hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.