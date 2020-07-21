Gelecek Partisi Gebze kahvaltıda buluştu

Gelecek Partisi Gebze İlçe Teşkilatı, İlçe Başkanı Müslüm Osmanoğlu’nun ev sahipliğinde, 26 Temmuz Pazar günü kongrenin yapılacağı Gebze Hacı Halil Mahallesi, İsmetpaşa Caddesi, Hüseyin Demir İş Merkezi’ndeki Garden Park’ta düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi. Kahvaltıya İl Başkanı Ömer Faruk Başaran, Parti İçi Eğitim Başkanı Yunus Küçükpolat, İl Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Özlü, Gebze İlçe Teşkilatı’nın kurucu yönetim kurulu, kongre delegeleri ve aileleri katıldı.

“BU BÖYLE BİLİNE”

Kahvaltıda konuşan İlçe Başkanı Müslüm Osmanoğlu, “Partimizin kuruluş aşamasında bizimle yola çıkan ve emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bir hafta sonraki kongremizde aramıza yeni yol arkadaşları katılacak. Gebze’de artık Gelecek Partisi var. Bu böyle biline” dedi. İl Başkanı Ömer Faruk Başaran ise, “Gebze teşkilatımız bayrağı eline aldı adeta Kocaeli’nin lokomotifi oldu. İlk kongre burada. Başkan ve yöneticilere teşekkür ediyorum. Gelecek hep birlikte güzel gelecek” dedi. Samimi ve sıcak bir ortamda kahvaltı yapan partililer, birlik ve beraberlik mesajları verdiler.