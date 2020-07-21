Genç Parti’de ilk seçim mitingi 4 Ağustos’ta

Geçtiğimiz günlerde, Ankara'da Büyük Kurultayı’nı yapan Genç Parti’nin Kocaeli İl Başkanı İbrahim Altınoğlu, liderleri Cem Uzan'ın gençleri ve Z kuşağını hedef aldığını söyleyerek Yargıtayca seçimlere girmelerinin onaylandığını belirtti. Yeni Genel Başkanları Murat Hakan Uzan ile seçimlere hazırlandıklarını, seçim mitinglerine de şimdiden başlayacaklarını söyledi.

“İLK BULUŞMA ZOOM PROGRAMI İLE”

İl Başkanı Altınoğlu, “Liderimiz Cem Uzan, halkı ile eskiden olduğu gibi seçim mitinglerinde yeniden buluşacak, bu mitinglerde yeni oluşturdukları 2020 seçim manifestolarını anlatarak seçmenleri ile beraber olacak, bunu da her türlü yeniliğin ülkemizdeki tek temsilcisi olan liderimiz pandemi şartlarında Zoom programı ile sevenleri ile buluşacak” dedi. İlk miting programının 4 Ağustos saat 20.00’de olacağını söyleyen Altınoğlu, “Yaptığı yenilikler ile GSM, Cep Telefon sistemini ve İnterneti ilk defa ülkeye getiren Liderimiz Cem Uzan kitlelere ulaşmak adına sosyal medyaya yenilikler getirerek ve bunda da çok etkili olacaktır” ifadelerini kullandı.