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21 Tem 2020 - 17:15- Gündem G: 21 Tem 2020 - 17:24

Karayün: Yerel basın yok olma tehlikesiyle karşı karşıya

Türkiye Yerel Basın Birliği Genel Başkanı Nezir Karayün, 24 Temmuz Basın Bayramına ilişkin bir basın bülteni yayınladı. Karayün, "Koronavirüs Döneminde yerel basının can çekiştiğini, gerekli desteğin sağlanmadığını ve yerel basının bu süreçte yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Her gün canlarını tehlikeye atarak, görevlerini yerine getiren basın mensupları için Cumhurbaşkanlığımızdan destek talep ediyoruz dedi.
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Türkiye Yerel Basın Birliği Genel Başkanı Nezir Karayün 24 Temmuz Basın Bayramıyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Çağımızın vebası Koronavirüs sürecinde, tüm yetkili mercilerin, Cumhurbaşkanlığının,İçişleri Bakanlığının, Sağlık Bakanlığının ve tüm hükümet ve devlet yetkililerinin,yapmış olduğu çalışmaları takdir ediyoruz ve her alanda destekliyoruz. Fakat çalışmaların yerel basın kapsamında olmadığı gibi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımızın, yerel basın için hiçbir projesi olmadığını görmekteyiz.İşini en iyi yaparak kamuoyuna, tarafsız ve objektif haberlerini aktaran, yerel basın sizlere ömür. Ölümle burun buruna geldi."

"Karayün, hükümetin iş insanları esnaflar, vatandaşlar, çiftçiler ve işinden ayrılmak zorunda kalan işçiler için çeşitli ekonomik yardımlar yapılacağı konusunda,kararlar olmasına rağmen,bu günlerde görevini eksiksiz olarak yapan ve zor şartlar altında çalışan ve bu zorlu virüs döneminde dahi geri planda durmayarak, halka doğru ve tarafsız yayıncılık yapan,yerel basın kuruluşları ve basın çalışanları için herhangi bir tedbir açıklanmadı. Yerel basın için acilen bir düzenleme getirilerek, gerekli desteğin sağlanması şarttır. Basın ilan kurumu, sadece kendi bünyesinde yayın hayatını sürdüren yerel basın mensuplarına dahi, hiçbir desteği olmadığı gibi yerel basının da sesini duymamaktadır."

"DESTEK BEKLİYORUZ"

"Hükümetimiz ve Sayın Cumhurbaşkanımıza, buradan Yerel Basın Birliği adına, bir çağrıda bulunmak istiyoruz. Her gün koronavirüs ile ilgili ülke genelinde yapılan çalışmaların halka duyurulması konusunda,yerel yöneticilerin açıklamalarında yer alan, onlarla birlikte olan ve halkın içinde yer alarak, her türlü tehlikeye karşı görevlerini yapmaya çalışan yerel gazete, dergi ve medya kuruluşları bunların çalışanları ve sahipleri için acilen tedbir ve destek paketi açıklanması konusunda, gerekli adımların atılmasını beklemekteyiz."

"YEREL BASIN BÜYÜK SORUMLULUK ÜSTLENMEKTE"

"Ülkenin kalkınması, gelişmesi ve güçlenmesi için 7/24, 365 gün çalışan emek veren basın mensupları milletimizin duygu, beklenti ve ihtiyaçlarını, uluslararası alana taşıma noktasında büyük sorumluluk üstlenmektedir.  Bu sorumluluğu layıkıyla yerine getiren basın mensuplarına, destek verilmesini ulusal basının gölgesinde var olma mücadelesi veren, yerel basına sahip çıkılmasını talep ediyoruz. Türk yerel basını, ülkemizde ve bölgesinde olup biteni doğru ve tarafsız bir şekilde gündeme taşıyarak, ülkemizin kalkınmasına ve güçlenmesine katkı vermeye devam edecektir. Var olabilmemiz ve halkımızın sesi olmaya devam edebilmemiz için Hükümetimizden ve Basın ilan Kurumundan, yerel basın olarak destek beklemekteyiz."

24 TEMMUZ BASIN BAYRAMI

"24 Temmuz 1908 tarihinde ikinci meşrutiyetin ilanından sonra, basında bir dönüm noktası oluşmuştur. İkinci meşrutiyetin ilanıyla birlikte, basındaki sansür kaldırılmış ve basın özgürleştirilmiştir. Geçmişten günümüze basın bir milletin özgür sesidir.  M. Kemal Atatürk’ün dediği gibi “… Basın başlı başına bir kuvvet, bir mektep, bir rehberdir.”Bu toprakların gelişmesi, kalkınması için basın önemli bir can damarıdır. Yerel basın olarak bu zorlu pandemi sürecinde yerel basın kuruluşları ve çalışanlarına da destek sağlanmalıdır. Bu doğrultuda emek veren tüm basın mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Üstlendiğimiz bu önemli görevde, işini layıkıyla yapan tüm emekçi dostlarımın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutluyorum."

21 Tem 2020 - 17:15 - Gündem

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