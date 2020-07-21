Başiskele’de bayrama hazırlık yapılıyor

Kurban Bayramı’nda vatandaşların kabir ziyaretlerini temiz ve düzenli ortamlarda gerçekleştirmesi için çalışmaları yoğunlaştıran Başiskele Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, mezarlıkların genel temizlik, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri, ilçe genelindeki tüm mezarlıklarda yabani ot temizliği, çalı temizliği, diri ot temizliği, çim biçme ve mıntıka temizliği gerçekleştirdi.
YAKACIK MEZARLIĞI
Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ayrıca vatandaşların Yuvacık Yakacık Mahallesi’nde yer alan Yuvacık Merkez Mezarlığı’nın yollarında yeni düzenleme başlattı.. Belediye ekiplerinin yoğun tempoda çalışmasıyla parke yol Kurban Bayramı’na yetişecek ve vatandaşların hizmetine girecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.