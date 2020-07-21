Başiskele’de bayrama hazırlık yapılıyor

Kurban Bayramı’nda vatandaşların kabir ziyaretlerini temiz ve düzenli ortamlarda gerçekleştirmesi için çalışmaları yoğunlaştıran Başiskele Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, mezarlıkların genel temizlik, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri, ilçe genelindeki tüm mezarlıklarda yabani ot temizliği, çalı temizliği, diri ot temizliği, çim biçme ve mıntıka temizliği gerçekleştirdi.

YAKACIK MEZARLIĞI

Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ayrıca vatandaşların Yuvacık Yakacık Mahallesi’nde yer alan Yuvacık Merkez Mezarlığı’nın yollarında yeni düzenleme başlattı.. Belediye ekiplerinin yoğun tempoda çalışmasıyla parke yol Kurban Bayramı’na yetişecek ve vatandaşların hizmetine girecek.