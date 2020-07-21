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21 Tem 2020 - 17:50- Gündem G: 21 Tem 2020 - 17:53

Başkanvekili Akar, ilk oturumunu yönetti

TBMM Başkanvekili olarak ilk oturumunu yöneten Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, “Mecliste yapmış olduğu teşekkür konuşmasında Kurtuluş Mücadelesini yöneten ve Cumhuriyeti ilan eden Türkiye Büyük Millet Meclisinin bugün Meclis Başkanvekilliği görevinde bulunmaktan büyük onur duyuyorum” dedi
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Geçtiğimiz ay TBMM Başkanvekili olarak seçilen CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar Meclisin tatile girmesinin beklendiği son hafta da Başkanlık kürsüsündeki ilk mesaisini de yaptı. Akar, Meclis Genel Kurulu açılışında Başkanvekili olarak seçilmiş olmasından dolayı duygularını Milletvekilleri ile paylaştı. Yaptığı konuşmasında Atatük’ü örnek veren TBMM Başkanvekili Akar, “Değerli Milletvekilleri görüşmelere geçmeden önce TBMM Başkanvekili seçilmem nedeni ile duygularımı sizlerle paylaşmak istiyorum” dedi.

“ATATÜRK’E HESAP SORAN MECLİS”

Akar, “Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 24 Nisan 1920’de Meclisin açılışı sonrasında bu kürsüden yaptığı ilk konuşmasında; Mondros Mütarekesinden Erzurum Kongresine, Erzurum Kongresinden İstanbul’un işgaline ve Meclisimizin açılışına kadar tüm aşamalarıyla Kurtuluş mücadelesini ve belgelerini milletine açıklamıştır. Yani açıldığı ilk andan itibaren yüce meclisimizin görevi Büyük Önder Atatürk’ün de göstermiş olduğu gibi milletine hesap vermek olmuştur” dedi.

“KURTULUŞ SAVAŞI’NI YÖNETEN MECLİS”

Türkiye Büyük Millet Meclisinin anlam öneminden bahseden Akar, Bu meclis barut kokularının üzerinde hissedildiği savaş günlerinde, başkanı Atatürk’e acımasızca en sert şekilde hesap soran bir meclistir. Bu Meclis, dünyada örneği olmayan büyük bir Meclistir. Kurtuluş Savaşı sırasında düzenli ordu kurmuş ve Kurtuluş Savaşını yönetmiş bir Meclistir. Bu Meclis, laik, çağdaş cumhuriyetin, demokrasinin, ulusal egemenliğin en büyük yapıtıdır” sözleri ile TBMM’nin dünyada örneğinin olmadığını söyledi.

“ONUR DUYUYORUM”

Başkanvekili Akar, “Kurtuluş Mücadelesini yöneten ve Cumhuriyeti ilan eden Türkiye Büyük Millet Meclisinin bugün Meclis Başkanvekilliği görevinde bulunmaktan büyük onur duyuyorum diyen Başkanvekili Akar, beni bu göreve seçen 83 Milyonun temsilcileri siz Milletvekillerine teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

PANDEMİ VE YAŞANAN SORUNLARI UNUTMADI

Teşekkür konuşması sonrası Pandemi sürecine de dikkat çeken TBMM Başkanvekili Akar, ülkemizde yaşanan Pandemi sürecinde hayatını kaybeden doktor, sağlık çalışanları ve vatandaşlara başsağlığı diledi. Bu süreçte işerini kaybeden vatandaşların, kepenk kapatan esnafın, işçilerin ve memurların Meclisten beklentileri olduğunun altını çizen Akar, TBMM’nin bu süreçte vatandaşların sorunlarının çözümüne ilişkin düzenlemeleri hayata geçirmesi gerektiğini söyledi.

“EŞİT VE ÖZGÜR MECLİS YÖNETİMİ”

Son olarak tarafsız ve eşit bir yönetim sergileyeceğine dikkat çeken Meclis Başkanvekili Haydar Akar, “Ben de bu onurlu görevi yerine getirirken Anayasamıza, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğüne, demokratik, laik, sosyal hukuk devleti ilkelerine ve hukukun üstünlüğüne sonuna kadar bağlı kalarak, siz milletvekili arkadaşlarıma, eşitlikle, ayrıcalıksız ve özgürce bir çalışma ortamı yaratma kararlılığında olacağım” dedi. Sözleri sonrası Milletvekilleri tarafından alkışlanan Akar, böylece Meclis tatile girmeden önce ilk kez Meclis Genel Kuruluna Başkanlık etti.

21 Tem 2020 - 17:50 - Gündem

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