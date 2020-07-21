CHP Kocaeli'de gözler Parti Meclisi adayında

CHP 37. Olağan Kurultayı daha önce 28-29 Mart tarihinde yapılacağı duyurulmuş; koronavirüs nedeniyle ise bu tarih 25-26 Temmuz tarihlerine ertelenmişti. Koronavirüs önlemleri kapsamında Ankara Bilkent’te yapılacak kurultayda sadece görevli ve basın mensupları alınacak. İki gün sürecek olan, 1376 delegenin oy kullanacağı kurultayın ilk gününde genel başkanlık seçimi, ikinci gününde ise 60 kişilik Parti Meclisi ile Yüksek Disiplin Kurulu seçimleri yapılacak. Bir diğer yandan kurultayın uzamaması için delegelerin ‘blok liste’ önerisinde bulunması da bekleniyor.

KİMLER ADAY OLACAK?

Kocaeli’den Parti Meclisi’ne (PM) aday olacak isimler merak edilmeye başlandı. PM Üyeliği için Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, daha önce milletvekili adayı olan Doç. Dr. Ehlinaz Torun isimleri geçerken, eski Genel Başkan Yardımcısı Hurşit Güneş kesin bir dille aday olmayacağını bildirdi. Ayrıca Bilim Kurulu’na aday olacağı konuşulan Prof. Dr. Muhip Kanko ise adaylık düşüncesinin olmadığını duyurdu.

HAYDAR AKAR OY KULLANACAK

Kocaeli Milletvekili görevini yürütürken TBMM Başkanvekili olan Haydar Akar’ın ise kurultayda oy kullanacağı ancak aday olmayacağı öğrenildi. Bir diğer yandan İl eski Gençlik Kolları Başkanı Ozan Aksu, Kocaeli eski Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan, Darıca İlçe Başkanı Selman Kösali, Gebze İlçe eski sekreteri Dilek Tat ve 2011 yılında milletvekilleri seçiminde 4. Sıradan aday gösterilen Doç. Dr. Ömer Kurtaş’ın aday olacağı konuşuluyor.

“İLK ÖNCE İL BAŞKANINI ARIYOR”

Konuyla ilgili İl Başkanı Harun Yıldızlı, “Bizim başından beri söylediğimiz bir şey var. Bu partide herkesi ortak edeceğiz. Doğrusu da bu. Her kim düşünüyorsa adaylığını düşünüyorsa ilk önce il başkanını arıyor. Biz de bunu kurullarımızda değerlendiriyoruz. Bugün de ilçe başkanlarımız ile oturup değerlendirme yapacağız” şeklinde konuştu.

“ADAYLIĞA SICAK BAKARIM”

Yüksek Disiplin Kurulu Üyeliği için adı geçen önceki dönem İl Başkanı Avukat Cengiz Sarıbay, “Parti bana göre verirse seve seve yaparım. Ben adayım diye ortaya çıkmak istemiyorum. Ancak bana görev verilirse bu görevden kaçmam. Bu partinin emektarı olarak bu göreve hazırım. Örgütümün desteği olursa adaylığa sıcak bakarım” dedi.

“İMZA TOPLAYARAK ADAY OLMAM”

Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan adaylığıyla ilgili, “Genel başkanımızın önerisi olur ve Kocaeli il örgütüm beni desteklerse aday olmayı düşünüyorum. Bunun dışında imza toplayarak aday olmayı düşünmüyorum” ifadelerinde bulundu.

“PM ADAYLIĞI İÇİN YOLA ÇIKTIM”

Bir dönem milletvekili adayı olan Doç. Dr. Ehlinaz Torun Kayabaşı, “PM adaylığım yolunda birlikte daha güçlü olacağımızı düşünerek, ülkemize ve CHP’ye daha aktif hizmet amacıyla PM adaylığı için yola çıktım. İktidar yürüyüşünde katkı koymak görev bilincimizdir. Akademik bilgi birikimim ve aktif saha bilgim ile birlikte parti eğitmeni olmam sebebiyle CHP politikalarını hayata geçirmede etkili olacağımı düşünüyorum” dedi. Daha öncesinde CHP Milletvekili adayı ve aday adayı olan Muhip Kanko henüz öyle bir çalışması olmadığını belirterek, “Şu an da öyle bir düşüncem yok. Herhangi bir adaylık çalışmam yok” dedi.

“AKTİF SİYASETİN İÇERİSİNDE YOKUM”

Eski Genel Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Hurşit Güneş ise, “Ben artık aktif siyasetin içerisinde yokum. Ben daha önce parti meclis üyeliği, genel başkan yardımcılığı, genel saymanlık, genel başkan adaylığı yaptım. Benim için artık gerek yok. Bunlar benim yaptığım görevler. Ben milletvekilliği dönemimde Kemal Bey’in talebi üzerine aktif siyasette bulundum; artık üniversiteye döndüm. Zaten zaman ayırmam da mümkün değil. Teklif gelmesi durumunda da yine aynı açıklamayı sayın genel başkanımıza da yaparım. Tabi ki CHP’ye ilgim, sevgim ve katkım devam ediyor. Ancak şu aşamada parti meclis üyeliği benim için uygun değil” ifadelerinde bulundu.

CHP DELEGELERİ:

Harun Yıldızlı

Anıl Acurman

Birkan Koçak

Bülent Yıldız

Cihan Soyluçiçek

Ercan Gökdemir

Fahrettin Aktaş

Fatma Kaplan Hürriyet

Göktan Aktaş

Gülay Eyisabuncular

Gülay Özbay Salman

Gülseren Solmaz Altunal

Hurşit Güneş

Kardelen Beytaş

Cengiz Sarıbay

Mehmet Ali Kaplan

Mühip Kanko

Musa Haydaroğlu

Olcay Öğüt

Ozan Aksu

Recep Dursun

Sati Bozkurt

Selim Yıldız

Suat Ülkü

Vedat Küçük

Zenure Çataltepe

Tahsin Tarhan

Haydar Akar