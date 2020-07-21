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İzmitlilerin yakından tanıdığı Seval Saner'in eşi Zehra Saner’in (merhum) ve Neslihan Saner’in babaları, Turhan Saner nam-ı diğer Totocu Turhan hayatını kaybetti. Esnafın yakından tanıdığı ve sevdiği Turhan Saner, 89 yaşında parkinson hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. Saner'in cenazesi yarın (çarşamba) öğle namazına müteakip Fevziye Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası Bağçeşme Mezarlığında toprağa verilecek.