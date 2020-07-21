Başkanvekili Akar, AKP'de ilk sözü Şeker'e verdi

TBMM Genel Kurulu bu hafta ikinci yargı paketi görüşmelerine devam edecek. Barolar yasası görüşmelerinin öne alınması ile ertelenen ikinci yargı paketi görüşmelerinin bu hafta bitirilmesi bekleniyor. Meclis Plan Bütçe Komisyonunda görüşülerek Genel Kurula sevkedilen İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin torba yasa görüşmeleri ile sürecek.
Yasa teklifi ile işten çıkarma yasağı Cumhurbaşkanı kararı ile her defasında 3'er aylık dilimlerle olmak üzere 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılabilecek. Teklifle işyerlerinin normale dönüşünü teşvik etmek amacıyla destek sağlanıyor. 1 Temmuz’dan önce kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin desteğinden yararlanmış olan işyerlerinin normal çalışmaya geçmeleri halinde 3 ayı geçmemek üzere, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı Hazine tarafından karşılanacak.
KOCAELİ’DEKİ ULAŞIM YATIRIMLARINI KONUŞTU
TBMM’de gündem dışı söz taleplerine ilişkin değerlendirmeleri yapan TBMM Başkanvekili Kocaeli Milletvekili Haydar Akar ilk oturumda AKP’li İlyas Şeker’e de söz verdi. Şeker, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Kocaeli’de yapmış olduğu yatırımları Meclis Genel Kurulunda anlattı. İlk kez oturumu yöneten TBMM Başkanvekili Haydar Akar’a başarı dileklerinde bulunan Şeker, ayrıca kendisine ilk söz hakkını tanıdığı için Akar’a teşekkür etti.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.