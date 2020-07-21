Mustafa Nazlıgül, bayram öncesi esnafı ziyaret etti

Mustafa Nazlıgül, pandemi döneminde sıkıntı çeken küçük esnafı ziyaret ederek onlarla sohbet etti. Bu bayramda belediye ve vatandaşlardan beklentilerinin olduğunu söyleyerek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Herkesin bildiği üzere 31 Temmuz Cuma günü Kurban Bayramını eda edeceğiz. Esnafımız bayram Arefe’sinde belki biraz canlılık yaşayacak. Ülkemizdeki ekonomik sıkıntıları bir yana koyalım insanlarımız uzunca bir süredir pandemi denilen illetle mücadele ediyor. Ülkedeki tüm ekonomiyi etkileyen bu süreçten küçük esnafımız çok daha fazla etkilendi. Sokağa çıkma yasağı ve sonrasındaki tedirginlik belki de esnafımızın günlerce siftahsız dükkan kapatmasına sebep oldu."

ESNAFTAN ALIŞVERİŞ YAPANLARA OTOPARK ÜCRETSİZ OLMALI

Nazlıgül, bayram öncesi esnafın alışveriş beklentisinin had safhada olduğunu söyleyerek şöyle devam etti: "Hal böyle olunca bizlere düşen kent esnafımızın yanında olmak, onlara destek vermektir. Bizlerin elinden gelen mümkün olduğunca tüm alışverişlerimizi yerel esnaflardan yapmaktır. Elimizden gelen maalesef bu kadardır. Ancak kenti yönetenlerin esnafa bizlerden daha çok destek vermeleri gerekmektedir. Kamuoyunda son dönemlerde ücretsiz olan otoparkların ücretli hale getirilmesi epeydir konuşuluyor. Esnafa verdiği zararı dile getirmiştik." dedi ve sürdürdü:

"Bu noktada Demokrat Parti olarak naçizane bir kaç önerimiz olacak. Bayram öncesi belki son bir hafta belki son 10 gün İzmit lisesi, Meslek lisesi, Gazi lisesi bahçeleri ve hatta eski Perşembe Pazarı alanı daha önce dönem dönem yapıldığı gibi otopark olarak kullanılmalı. Esnaftan alışveriş yapan ve faturasını fişini ibraz edenlere ücretsiz veya çok cüzi bir rakam karşılığı kullandırılmalı. Ayrıca bu uygulama bayrama son üç beş gün kala şehir içi parkomatlarda da tüm ilçeler dahil uygulanabilir."

"BEKLENTİMİZ ESNAFIMIZA DESTEKTİR"

Yukarıda bahsi geçen adımlar kent idarecileri tarafından uygulanırsa esnafın çifte bayram edeceğini vurgulayan Nazlıgül, "Avm’lerin mantar gibi çoğaldığı bir dönem yaşıyoruz. Bu çoğalma ile birlikte İzmit başta olmak üzere tüm ilçelerdeki kepenk kapatan yerel esnaf sayılarımızda artmaktadır. İzmit çarşı esnafının cazibe merkezi olması için ne bir sinema, ne bir tiyatro, ne bir kütüphane, ne bir gençlik merkezi insanları çekecek hiç bir sosyal aktivite yok. Maalesef esnafa destek vermesi gereken belediyeler her köşe başını, sokak başını mesken tutan ulusal market ve markalara çok kolay ruhsat vermekte hatta ruhsat için başvuran yerel esnafa çok daha yüksek ruhsat bedelleri istemekteler. Belediyelerin görevi başta kendi ilçesinin, kendi kent halkının yanında olmak, vergisi dahil tüm gelirini başka şehirlere veren ulusal zincirlerden önce kendi esnafının yanında olmaktır. Bu bayram öncesi belediye ve vatandaşımızdan beklentimiz esnafımıza destektir." diyerek sözlerini noktaladı.