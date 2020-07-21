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21 Tem 2020 - 23:04- Asayiş G: 21 Tem 2020 - 23:09

Kocaeli’de tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı

Gebze'de gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda tarihi eser ele geçirilirken, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

İhlas Haber Ajansı
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Olay, Gebze'de Eskihisar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eskihisar Mahallesi sahil yolu üzerinde tarihi eser alışverişi yapılacağı bilgisine ulaştı. Bölgede fiziki takip gerçekleştiren ekipler, şüphelendikleri M. Ö. isimli şahsı durdurdu. Şahıs elinde bulunan poşeti kontrol eden ekipler, poşet içerisinde Roma ve Hellenistik dönemlere ait olduğu belirtilen ve sikke olduğu değerlendirilen 61 adet bakır obje, 1 adet mühür amaçlı kullanılan bronz yüzük, 4 adet bronz ok ucu, 1 adet bronz toka (broş), 1adet toprak küp olduğu düşünülen obje olmak üzere toplam 68 adet tarihi obje ele geçirdi.
Cumhuriyet Savcısının talimatı ile ekipler tarafından ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alındı. M.Ö. isimli şahıs hakkında ise adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

21 Tem 2020 - 23:04 - Asayiş

Muhabir İhlas Haber Ajansı

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