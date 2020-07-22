Fabrika işçisi hayatını kaybetti

Kartepe'de bulunan Prometeon lastik fabrikası çalışanı olan ve fabrikada oldukça sevilen Ömer Kahraman amansız hastalık nedeniyle hayatını kaybetti. Acı haberini fabrikanın basın ve halkla ilişkiler biriminde çalışan Metin Tuncay sosyal medya hesabından duyurdu. Tuncay paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Fabrikadan arkadaşım Ömer Karaman kardeşimizi genç yaşta kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz.Gönlümüz hüzünlü, gözlerimiz yaşlı olsa da, canımız kardeşimizin güzel geçen ömrü son bulsa da Allah rahmet eylesin. Mekânı cennet olsun…"