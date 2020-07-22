Prometeon işçisi son yolcuğuna uğurlandı

Alınan bilgiye göre Kartepe'de kurulu bulunan Prometeon fabrikasında yaklaşık 25 yıldır çalışan Ömer Karaman (44) bir süre önce rahatsızlanarak hastaneye gitti. Burada yapılan tetkiklerde kendisine lenfoma kanseri teşhisi konuldu. Gebze’de bulunan özel bir hastanede tedavisine başlanan Karaman, burada yaklaşık 3 buçuk ay süren yaşam savaşını kaybetti. Karaman’ın cenazesi hastanede tamamlanan işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. Kartepe Dumlupınar Mahallesi Kıbrıs Sokak adresinde ikamet eden evli ve 3 çocuk babası olan Ömer Karaman’ın cenazesi Derince Merkez Cami'nde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şehitlik Mezarlığında toprağa verildi.