8 yılla aranan şahıslar yakalandı!

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasından aranan N.S. isimli şahıs Kartepe'de, aynı suçtan ceza alan H.G. isimli şahsın ise Körfez'de bulunduğu tespit edildi. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda H.G. ve N.S. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki hükümlü de tutuklanarak cezaevine gönderildi.