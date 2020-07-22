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22 Tem 2020 - 09:47- Gündem G: 22 Tem 2020 - 09:49

İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, yatırımları yerinde inceledi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi (KBB) İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, Körfez, İzmit, Kandıra, Başiskele ve Kartepe ilçelerinde inşaat çalışmaları devam eden yatırımları yerinde inceledi.
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İSU Genel Müdürlüğü, Körfez Fatih ve Güney Mahalleleri, İzmit Yenimahalle, Kısalar, ve Nebihocalar Mahalleleri, Başiskele Mahmutpaşa Mahallesi İl Emniyet Müdürlüğü ve Kartepe Köseköy Kazım Karabekir Caddesi, Kandıra Sarıahmetler ve GİOSB bölgesinde içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hatları ile su depolarının inşaat çalışmalarını sürdürüyor.  

GENEL MÜDÜR SAĞLIK, YATIRIMLARI DEĞERLENDİRDİ

Genel Müdür Ali Sağlık, yatırım programı çerçevesinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Celal Civelek ile yatırımları inceleyen Genel Müdür Sağlık, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yapılan çalışmalarda gerekli güvenlik önlemlerine özen göstermeleri uyarısında bulunan İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, “2020 yılı yatırım programı kapsamında Körfez, İzmit, Kandıra, Başiskele ve Kartepe İlçelerinde yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Körfez ilçemizde Fatih ve Güney Mahallelerimizde altyapı projemizde imalat çalışmaları devam ediyor. Bu bölgede şimdiye kadar 3 km uzunluğundaki altyapı hattı tamamlandı. Kartepe ilçemizde altyapı çalışmaları tamamladı. Çalışmalar nedeniyle tahrip olan yolların üstyapı asfalt çalışmaları Fen İşleri Dairesi Başkanlığımız tarafından yapılıyor” dedi.

PROJELERİN SON DURUMU HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Başiskele ilçesi İl Emniyet Müdürlüğü bölgesinde altyapı hatlarının tamamlandığını belirten Sağlık” Yağmursuyu terfi merkezinin de çevre düzenlemelerini yapıyoruz. İzmit Nebihocalar, Sarıahmetler - Sucuali arası, Kandıra GİOSB bölgelerinde 22 km uzunluğunda içmesuyu hattı yapıldı. Nebihocalar’da 300 m3 su deposu inşa edildi, elektrik imalatı sürüyor. Kısalar mahallesinde de 100 m3 kapasiteli depo inşaatı sürüyor. Bütün bu yatırımların tamamlanması ile birlikte çalışma yapılan bölgeler, sağlıklı altyapıya kavuşmuş olacaktır” dedi.

22 Tem 2020 - 09:47 - Gündem

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