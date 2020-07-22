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22 Tem 2020 - 09:41- Gündem G: 22 Tem 2020 - 09:57

1,5 yıldır taciz edilen genç kadın sosyal medyadan çağrı yaptı

Muğla'da 21 yaşındaki Voleybol eğitmeni Tuğçe Çelik, yaklaşık iki yıldır sosyal medyadan 46 yaşındaki N.Ş. tarafından taciz edildiğini öne sürdü. 'Ben zarar görmek, ölmek istemiyorum' diyerek sosyal medyadan sesini duyuran Çelik'e çok sayıda destek mesajı geldi. Olayın duyulmasının ardından N.Ş., polis tarafından gözaltına alındı.
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Sözcü'nün haberine göre, Muğla'da yaşayan 21 yaşındaki voleybol eğitmeni Tuğçe Çelik, yaklaşık iki yıldır 46 yaşındaki N.Ş. tarafından sosyal medyadan kendisinin taciz edildiğini öne sürdü. Çelik’in taciz olayını kendi hesabından paylaşması üzerine çok sayıda destek mesajı aldı. Olayın duyulmasının ardından soruşturma başlatıldı. N.Ş. bugün akşam saatlerinde gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.

“ÖLMEK İSTEMİYORUM”

Çelik, yaşadıklarını sosyal medya hesabından şu sözlerle anlattı:

* Bugün yaşanan ve kendi yaşadıklarımdan korktuğum için bunları yazacağım. Ben zarar görmek, ölmek istemiyorum! Benim de başıma bela olan sapık, ruh hastası ve gerçekten şizofreni olduğuna emin olduğum 46 yaşında N.Ş. isimli şahıs, beni kafasına takmış.

* Ailemi, çevremi rahat bırakmayan ve onlarca kez şikayetçi olduğum, mahkemeye çıktığım halde bana temas etmediği sürece suçsuz olduğu söyleniyor. Yani hiçbir şey yapılmıyor. Eğer başıma bir şey gelirse değerli olacağım. Başıma bir şey gelirse bu tweetleri yazmış diye sosyal medyada gündem yaparsınız.

* Bu olay 1,5 yıldır devam etmekte, bütün bilgiler kanıtlar poliste. Bugüne kadar ağlayarak her gün karakola vs giderek yapabildiğim tek şey 2 kere uzaklaştırma alabilmek, 1 gece de nezarette yatmasını sağlayabildim.

* Her zaman sitemin önünden geçiyor, sokağa çıkamıyorum. Bu adamın ailesine ulaşıp yardım istediğimde dayısı ‘bizim öyle bir yeğenimiz yok bundan sonra, dağa kaldırıp öldürün’ dedi. Ağabeyleri Bodrum’a gelip bir daha yapmayacak deyip tatil yapıp gittiler.

Şahsın kendisine yolladığı saplantılı olduğunu açıkça ortaya koyan mesajları ve tehdit içeren mesajları da sosyal medya hesabından yayınlayan genç kız, kendisine verilen destek için de teşekkür etti.

“KÖTÜ BİR NİYETİM YOKTU”

N.Ş.‘nin polisteki ifadesinde “Ben onu sevdim, ona asla bir zarar vermem mümkün değil. Kötü bir niyetim yoktu. Kendime yakın hissetmesem o mesajları atar mıydım?” dediği öğrenildi. N.Ş.’nin sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

22 Tem 2020 - 09:41 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Tekin 41 - SERBEEEEEEEEST KALIIIIIIIIR.AKP LI MILLETVEKILI ESKI GENERALIN HIZMETCISININ AKIBETI NEYSE BU ULKEDE KATLEDILEN BAYANLARINDA AKIBETI ODUR VESSELAM........

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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