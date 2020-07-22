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22 Tem 2020 - 10:00- Asayiş G: 22 Tem 2020 - 15:41

Pınar’ın katil zanlısı tutuklandı

Muğla’da öldürüldükten sonra yakılıp, bir varil içine konulmasının ardından üzerine beton dökülüp cesedi sarp bir araziye atılan Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı ‘Canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme’ suçundan tutuklandı.

İhlas Haber Ajansı
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Muğla’da 16 Temmuz’dan bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin’in cansız bedeni 5 gün sonra Menteşe’de ormanlık alanda bulundu. Kendisinden haber alamayan ailesinin başvurusu üzerine başlatılan arama sonucu polis ve emniyet güçleri olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Kayıp Pınar’ın cansız bedeni Menteşe'de ormanlık alanda bulunmasının ardından başlatılan operasyon kapsamında Gültekin’in son olarak görüldüğü yerlerde kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı’yı gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından önce Adli Tıp Kurumu’na götüren Acı, burada saç, kıl, doku ve kan örneği alındıktan sonra Muğla Adliyesine sevk edildi. Yaklaşık 6 saatlik savcılık ve mahkeme safhasının ardından Cemal Metin Avcı, ‘Canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

22 Tem 2020 - 10:00 - Asayiş

Muhabir İhlas Haber Ajansı

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