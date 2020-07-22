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22 Tem 2020 - 10:10- Ekonomi G: 22 Tem 2020 - 10:12

Custom PHEV’ler Ankara halkının hizmetinde…

Ford Otosan tarafından Türkiye’de üretilen, hibrit elektrikli Ford Custom (PHEV) Plug-In Hybrid araçlar, 21 Temmuz tarihinde, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın katılımı ile gerçekleştirilen törende Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne (ABB) teslim edildi.
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Segmentinde bir ilk olan araçlar, test amaçlı olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne teslim edilirken, buradan elde edilecek verilerin hem Ankara Büyükşehir Belediyesi hem de Ford Otosan mühendisleri tarafından Akıllı Şehir Modelleri, Temiz Ulaşım Yöntemleri ve ürün geliştirme için kullanılacağı açıklandı.

Türk otomotiv sanayinin öncü şirketi Ford Otosan, Türkiye’nin ilk ve tek yerli şarj edilebilir, hibrit elektrikli ticari aracı, 2 adet Custom PHEV’i Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın katılımıyla Ankara Kalesi’nde gerçekleşen törende Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne (ABB) teslim etti. Böylece Türkiye’de üretilen segmentinin ilki olan elektrikli hibrit model, Ford’un Valensiya, Köln ve Londra çalışmalarının ardından, Ankara yollarında da test edilecek.

Ford Otosan tarafından Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne test amaçlı teslim edilen araçlarla hem kullanıcıların şehirlerde yaşayacağı elektrikli araç deneyimleri gözlemlenecek hem de araçlardan alınacak veriler, Ford Otosan ürün geliştirme süreçlerinde kullanacak. Ankara Büyükşehir Belediyesi de elektrikli araçlar ile taşımacılık hizmetleri sunacak. Araçlardan biri Ankara Kalesi’nde vatandaşlara ücretsiz servis hizmeti sağlayacak, diğeri ise Ankara’da vatandaşın şikayetlerine mobil olarak hizmet vermek, saha ziyaretlerinde bulunmak üzere uygulamaya alınan Başkent Mobil - Başkent 153 hattı için hizmet vererek, farklı rotalarda çalışacak.

Ankara’da yollara ilk kez çıkacak elektrikli hibrit Custom PHEV araçlarla ilgili konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şunları kaydetti:

“Ankara’yı akıllı bir başkent yapmak, daha temiz, sürdürülebilir ve çevreci uygulamalarla vatandaşımızın hayatını kolaylaştıracak teknolojileri şehrimizde kullanmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Nisan 2019’da teslim aldığım bu görevde Ankara halkının sağlığı ve çevre dostu uygulamalar için gerekli adımlarımızı atıyoruz. Bu konuda Avrupa’daki örnekleri inceledik. Avrupa Birliği’nin iklim değişikliği ile mücadele kapsamındaki politikaları ile uyumlu çalışmaları halkımız için hizmete almayı hedefliyoruz. Ford Otosan’ın Türkiye’de ürettiği, hibrit elektrikli Custom PHEV araçları Ankara’mızın hizmetine sunmak ve test etmek için sabırsızlanıyoruz. Valensiya, Köln ve Londra’nın ardından geleceğin teknolojilerini barındıran bu elektrikli araçların test amaçlı olarak Ankaramız’da kullanılacak olmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz.”

Yenigün: “Çevreci ve ekonomik sürüş konusunda öncü olma misyonumuzla hareket ediyoruz”

Türkiye’nin ticari lideri Ford Otosan’ın elektrikli ve hibrit teknolojisinde de dünyanın öncü şirketlerinden biri konumunda olduğunu vurgulayan Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün de şunları söyledi:

“Otomotiv sektörü, tüm dünyada akıllı ve temiz şehirlere yönelik, çevreci ve teknolojik bir dönüşüm geçiriyor. Avrupa’daki emisyon sınırlamaları, emisyonsuz şehir merkezleri gibi uygulamalar giderek yaygınlaşıyor. Akıllı ve çevreci ulaşım sistemlerine yönelik yapılacak geliştirmeler; gelecekte artan nüfus ve şehirleşmenin yarattığı iklim değişikliği gibi çevresel konularda mücadelede önemli bir iyileştirme sunuyor. Türkiye’nin ticari araç lideri Ford Otosan olarak, sürdürülebilir bir yaşam, çevreci ve ekonomik ve teknolojik sürüş konusunda da ülkemizde öncü olma misyonumuz olduğuna inanıyoruz. Bu doğrultuda; Ford’un “Akıllı Şehirler” vizyonu ile paralel olarak, Türkiye’de de şehir içi taşımacılığında daha çevreci, verimli ve sessiz bir taşımacılık için kritik rol üstlenecek yatırımlarımız ile ülkemize ve çevreye katkı sunmaya devam ediyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Temiz şehir’ uygulamaları çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz iş birliğini bu sebeple çok değerli görüyoruz. Ford Otosan Kocaeli Fabrikası’nda banttan inen Custom Plug-In Hybrid modelimizi Ankara’lıların hizmetine sunacağımız için büyük mutluluk duyuyoruz.”

22 Tem 2020 - 10:10 - Ekonomi

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