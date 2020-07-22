Uzman çavuş feci şekilde hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre Dilovası Kuzey Marmara Otoyolu üzerinden İstanbul istikametinde seyir halinde olan Uzman Çavuş Erhan Uçar (25) idaresindeki 34 BIM 576 plakalı otomobil, Mermerciler OSB gişelerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak beton bariyerlere çarptı. Takla atarak ters dönen otomobilin sürücüsü bulunduğu yerde sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YAŞAMINI YİTİRDİ

İtfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesi ile sıkıştığı yerden çıkartılan Uçar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Bel ve boynumda kırıklar olduğu öğrenilen ağır yaralı haldeki Uzman Çavuş Erhan Uçar, hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kazada kullanılamaz hale gelen otomobil ise çekici ile otoparka götürüldü. Kaza nedeniyle bölgede trafik bir müddet kontrollü olarak verilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.