Onay: Canlı yayındayken biri eline silah şekli verdi

Karamürsel’de fotoğrafçılık yapan Başak Onay (27), 29 ve 18 yaşındaki iki erkek modelin birlikte fotoğrafını çekmesi üzerine Saadet Partisi Karamürsel İlçe Başkanı Mehmet Özalay sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi. Özalay’ın tepkisinin ardından Saadet Partisi İl Başkanı Zafer Mutlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Hangi sebeple olursa olsun, hiçbir vatandaşımızı öteki kabul etmediğimizi, gereksiz tartışmalar ve yersiz kutuplaşmalarda bugüne kadar kesinlikle taraf olmadığımızı, her bir insanımızın hakkını koruyup, gözettiğimizi de yine tüm kamuoyu bilmektedir. Herkese ve her görüşe saygı duyuyoruz” dedi.

“BENİ VURMUŞ GİBİ YAPTI”

Onay, Özalay’ın açıklamasının ardından ölümle tehdit edildiğini belirtirken önceki akşam Halk Tv’de canlı yayındayken İ.T (32) isimli zanlı stüdyonun önünden geçerken eline silah şekli verip ateş etme işareti yaptı. Polisler çeşitli suçlardan sabıkası olduğu öğrenilen şahsı yakalarken, Özalay şahıs hakkında suç duyurusunda bulundu. Onay o anları şöyle açıkladı: “Bu akşam Halk TV ekranlarında Enver Aysever'in Ayrıntılar isimli canlı yayınına konuk olacak, yaptığım fotoğraf çekimi ve sonuçları hakkında konuşacaktım. Canlı yayına bağlandığım sırada stüdyomun önünden geçerken biri eline silah şekli verip beni vurmuş gibi yaptı ve gitti.

“ÖRGÜTLÜ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM”

Bir kaç dakika sonra yeniden geldi, telefonla konuşur gibi yaparken yüksek sesle ve bana bakarak bu stüdyoyu kapatacaksın yoksa senin a...... diyerek küfür etti. Bir süredir stüdyomun önünde beni korumakla görevli polislere haber vererek şahsın yakalanmasını sağladım. Canlı yayını yarıda bıraktığım için Enver Aysever ile neden devam edemediğimi konuştuk. Karakola giderek ifade verdim ve şahıs hakkında suç duyurusunda bulundum. Bu eylemin bireysel değil örgütlü olduğunu düşünüyorum. Çektiğim fotoğraflar yüzünden gelişen olayların bitmesi için adımlar atarken bu olayın gerçekleşmesi bu konunun kapanmasını istemeyenler olduğunu düşündürüyor. Herşeye rağmen ben artık normalleşmek ve sanatına devam etmek istiyorum.”