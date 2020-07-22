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22 Tem 2020 - 10:24- Gündem G: 22 Tem 2020 - 14:39

Onay: Canlı yayındayken biri eline silah şekli verdi

Fotoğrafçı Başak Onay geçtiğimiz akşam canlı yayındayken bir şahıs eline silah şekli verip ateş etmiş gibi yapması üzerine Onay’ı korumakla yükümlü polis şahsı yakaladı. Onay, şahıs hakkında suç duyurusunda bulundu.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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Karamürsel’de fotoğrafçılık yapan Başak Onay (27), 29 ve 18 yaşındaki iki erkek modelin birlikte fotoğrafını çekmesi üzerine Saadet Partisi Karamürsel İlçe Başkanı Mehmet Özalay sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi. Özalay’ın tepkisinin ardından Saadet Partisi İl Başkanı Zafer Mutlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Hangi sebeple olursa olsun, hiçbir vatandaşımızı öteki kabul etmediğimizi, gereksiz tartışmalar ve yersiz kutuplaşmalarda bugüne kadar kesinlikle taraf olmadığımızı, her bir insanımızın hakkını koruyup, gözettiğimizi de yine tüm kamuoyu bilmektedir. Herkese ve her görüşe saygı duyuyoruz” dedi.

“BENİ VURMUŞ GİBİ YAPTI”

Onay, Özalay’ın açıklamasının ardından ölümle tehdit edildiğini belirtirken önceki akşam Halk Tv’de canlı yayındayken İ.T (32) isimli zanlı stüdyonun önünden geçerken eline silah şekli verip ateş etme işareti yaptı. Polisler çeşitli suçlardan sabıkası olduğu öğrenilen şahsı yakalarken, Özalay şahıs hakkında suç duyurusunda bulundu. Onay o anları şöyle açıkladı: “Bu akşam Halk TV ekranlarında Enver Aysever'in Ayrıntılar isimli canlı yayınına konuk olacak, yaptığım fotoğraf çekimi ve sonuçları hakkında konuşacaktım. Canlı yayına bağlandığım sırada stüdyomun önünden geçerken biri eline silah şekli verip beni vurmuş gibi yaptı ve gitti.

“ÖRGÜTLÜ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM”

Bir kaç dakika sonra yeniden geldi, telefonla konuşur gibi yaparken yüksek sesle ve bana bakarak bu stüdyoyu kapatacaksın yoksa senin a...... diyerek küfür etti. Bir süredir stüdyomun önünde beni korumakla görevli polislere haber vererek şahsın yakalanmasını sağladım. Canlı yayını yarıda bıraktığım için Enver Aysever ile neden devam edemediğimi konuştuk. Karakola giderek ifade verdim ve şahıs hakkında suç duyurusunda bulundum. Bu eylemin bireysel değil örgütlü olduğunu düşünüyorum. Çektiğim fotoğraflar yüzünden gelişen olayların bitmesi için adımlar atarken bu olayın gerçekleşmesi bu konunun kapanmasını istemeyenler olduğunu düşündürüyor. Herşeye rağmen ben artık normalleşmek ve sanatına devam etmek istiyorum.”

22 Tem 2020 - 10:24 - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

İzmit Li - Ne büyüttünüz, iki gün kendi haline bırakın kızı.. kendini çok önemli zannetmeye başladı?

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 22 Temmuz 12:30
01

Mülayim Çoksert - Türkiyede meşhur olmak çok kolay,film teklifleri bile alabilir, kitap yazması istenebilir..

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 22 Temmuz 11:02

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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