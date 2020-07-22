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22 Tem 2020 - 10:43- Gündem G: 22 Tem 2020 - 15:37

O askerlik hizmeti kaldırıldı

Askerlik yükümlülüğüne ilişkin esasları düzenleyen askeralma yönetmeliği yenilendi. Yeni yönetmelikle, dövizle askerlik hizmeti uygulama esasları hakkında yönetmelikle ilgili düzenleme yapılarak, yürürlükten kaldırıldı.
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Milli Savunma Bakanlığı'nın, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan askeralma yönetmeliği, askerlik çağı içindekilerin askerlik işlemleri ile bu işlemlerle ilgili kurum ve kuruluşların görev ve sorumluluklarına ilişkin esasları kapsıyor. Yeni yönetmelikle, dövizle askerlik hizmeti uygulama esasları hakkında yönetmelikle ilgili düzenleme yapılarak, yürürlükten kaldırıldı. Askeralma yönetmeliği ile ayrıca, erat sevkiyat yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliği başta olmak üzere bu alanda birçok yönetmeliğin maddelerinde düzenleme yapıldı, bazı yönetmelikler de yürürlükten kaldırıldı.

22 Tem 2020 - 10:43 - Gündem

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