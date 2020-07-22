Hürriyet, Kabaoğlu’nun çehresini değiştiriyor

Başkan Hürriyet, Kabaoğlu Mahallesi’nde asfalt serme işleminde son aşamaya gelinen ve mahallelinin 10 yıllık hasretine son verecek olan yol çalışmasını yerinde inceledi. Mahalleye bir kilometre uzunluğunda yeni bir cadde kazandıran Başkan Hürriyet, Ersoylu Caddesi’nde devam eden çalışmalarla ilgili ekiplerden bilgi aldı.

UZUN ÖMÜRLÜ OLACAK

Ersoylu Caddesi’nde yoğun bir şekilde devam eden asfaltlama çalışması sonrası İzmit, yepyeni ve uzun ömürlü bir yol kazanmış olacak. Kaliteli ulaşım çıtasını zirveye taşıma kararlığını sürdüren Başkan Hürriyet, mahalleye gerçekleştirdiği ziyarette yol çalışmasını inceleyerek ekiplerden detaylı bilgi aldı. Mahallenin çehresini değiştirerek bölgeye prestij katacak olan yol, kısa sürede tamamlanarak vatandaşların kullanımına sunulacak.