Hürriyet, Kabaoğlu’nun çehresini değiştiriyor

Başkan Hürriyet, Kabaoğlu Mahallesi’nde asfalt serme işleminde son aşamaya gelinen ve mahallelinin 10 yıllık hasretine son verecek olan yol çalışmasını yerinde inceledi. Mahalleye bir kilometre uzunluğunda yeni bir cadde kazandıran Başkan Hürriyet, Ersoylu Caddesi’nde devam eden çalışmalarla ilgili ekiplerden bilgi aldı.
UZUN ÖMÜRLÜ OLACAK
Ersoylu Caddesi’nde yoğun bir şekilde devam eden asfaltlama çalışması sonrası İzmit, yepyeni ve uzun ömürlü bir yol kazanmış olacak. Kaliteli ulaşım çıtasını zirveye taşıma kararlığını sürdüren Başkan Hürriyet, mahalleye gerçekleştirdiği ziyarette yol çalışmasını inceleyerek ekiplerden detaylı bilgi aldı. Mahallenin çehresini değiştirerek bölgeye prestij katacak olan yol, kısa sürede tamamlanarak vatandaşların kullanımına sunulacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
* 35 - Muhtar hangi yüzle baktı başkanın yüzüne edep yahu
Veli̇ - Teşekkür ederiz kocaeli büyükşehirden de kabaoğluna yatırım bekliyoruz ..
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.