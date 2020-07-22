Hürriyet, Tüysüzler’i sokak sokak inceledi

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, vatandaşların talep ve sorunlarını kendilerinden dinlemek üzere gerçekleştirdiği mahalle ziyaretlerini sürdürüyor. Her zaman halkın yanında olduğunu vurgulayan Başkan Hürriyet’in inceleme ziyaretlerindeki son durağı Tüysüzler Mahallesi oldu.

MASKE VE SAĞLIK KİTİ DAĞITTI

Vatandaşlar talep ve sorunlarını bizzat Başkan Hürriyet’e iletirken, Hürriyet de söz konusu taleplerle ilgili notlarını alarak gerekli çalışmaların başlatılacağını duyurdu. Mahalle sakinlerine maske, dezenfektan, kolonya ve sabun gibi sağlık malzemelerinden oluşan sağlık kitini hediye eden Başkan Hürriyet, vatandaşlara ‘sağlıklı günler’ diledi.

MESİRE ALANI MÜJDESİ

Kendisini büyük bir neşeyle karışlayan çocuklara çeşitli oyuncaklar hediye ederek onlarla fotoğraf çektiren Başkan Hürriyet, Tüysüzler Mahallesi sakinlerinin mesire alanı talebini de geri çevirmedi. Hürriyet, İzmit Belediyesi Mevlana Parkı içerisinde bir mesire alanının yapılması için yetkililere talimat verdi. Bölgede yapılacak inceleme sonucu mesire alanının yapımı için çalışma başlatılacak.