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22 Tem 2020 - 12:01- Gündem G: 22 Tem 2020 - 15:41

"Kocaeli, hak ettiği yatırımları almaya devam edecek"

AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "Kocaeli, hak ettiği hizmetleri almaya devam edecek. AK Parti olarak kurulduğumuz günden bu güne dek lafla değil yapmış olduğumuz icraatlarla milletimizin hizmetkârı olduk. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, yatırımlar hız kesmeden devam edecek. Bizim işimiz aziz milletimize hizmet etmektir” dedi.
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AKP Kocaeli Milletvekili, Türkiye Büyük Millet Meclisi Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Üyesi İlyas Şeker, TBMM Genel Kurulu’nda söz alarak Kocaeli’de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın devam eden yatırımları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

AKAR’A TEBRİK

AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Gazi Meclis Genel Kurulu’nda söz alarak Kocaeli’de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın devam eden çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Şeker, söze başlarken TBMM Başkan Vekilliğine seçilen Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ı tebrik etmeyi ihmal etmeyerek, “Öncelikle aynı seçim bölgesinin milletvekilleri olarakMeclis Başkan Vekilliği görevinizden dolayı memnun olduğumu ifade ediyor, ilk sözü bana verme jestinizden dolayı teşekkür ediyorum ve sizi tebrik ediyorum“ dedi.

KUZEY MARMARA OTOYOLU’NDA ÇALIŞMALAR HIZLA DEVAM EDİYOR

Koronavirüsle mücadelede ülke olarak iyi bir performans sergilendiğini, bu mücadelede şehir hastanelerinin payının yüksek olduğunu,beklenen İstanbul depreminde de sağlık hizmeti sunacak olan Kocaeli Şehir Hastanesi’nin yapımının bitmek üzere olduğunu, İstanbul - Ankara Otoyolu'ndan İzmit-Kandıra devlet karayolundan ve il merkezinden, hastaneye bağlantı sağlayacak yollarının Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapıldığını ve Eylül ayında tamamlanacağını ifade eden Kocaeli Milletvekili Şeker konuşmasının devamında ise;

 “Silivri’den başlayan, Marmara’nın kuzeyinden Akyazı’da tekrar TEM Otoyolu’na bağlanan, 398 km uzunluğundaki Kuzey Marmara Otoyolu’nun Kocaeli Sevindik’li kavşağına kadar olan 340,5 km’si tamamlanarak trafiğe açıldı. Kalan 57,5 kilometrelik kısmında çalışmalar devam ediyor. Kuzey Marmara otoyolunun Kocaeli sınırları içerisindeki 112 km’lik kısmından Kocaeli ’ye, biri TEM Otoyolundan olmak üzere 8 ayrı noktadan bağlantı sağlanıyor. Kocaeli il merkezinin trafik yükünü alarak Kocaeli ‘ye nefes aldıracak proje, inşallah yıl sonunda tamamlanacak.” ifadelerini kullandı.

KANDIRA YOLUNDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Doğal güzellikleriyle turizmde öne çıkan Kandıra ilçesiniil merkezine bağlayan yol, ihtiyaca cevap vermediği için bölünmüş yol olarak 2015 yılında ihalesi yapılmıştı. Ekonomik nedenlerle firmanın isteği üzerine 7161 sayılı kanun uyarınca ihalenin tasfiye edildiğini ifade eden Şeker, “İzmit-Kandıra bölünmüş Yolu’na Kandıra-Kaynarca yolu da dahil edilerek, 6 Şubat’ta yeniden ihale edildi ve 9 Mart’ta da yer teslimi yapıldı. Toplam uzunluğu 59 kilometre olan İzmit-Kandıra yolunun ilk 19 km’sinde kamulaştırma ve yapım çalışmaları devam ediyor. İnşallah planlanan süre içerisinde tamamlanacak.” dedi.

GEBZE – DARICA METRO HATTI BAKANLIĞA DEVREDİLDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarını başlattığı Gebze-Darıca metro hattı, yapılan görüşmeler sonucu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na devredildi. 15,4 kilometrelik Metro’da5‘i aç-kapa olmak üzere toplam 11 istasyon bulunmakta. Bölgemizde yapılan ilk metro olan Gebze-Darıca Metro Hattı ile ilgili açıklamalarda bulunan Şeker, “Gebze Kent Meydanı İstasyonu’nda betonerme ve tünel çalışmaları, Darıca Sahil, Stadyum, Akse Sapağı, Adliye, Mutlukent ve OSB İstasyonlarında kazı çalışmaları devam ediyor. İki ilçemizin atar ve toplar damarı olacak olan metro,sanayi tesislerine, Farabi Araştırma Hastanesi'ne, Fatih Devlet Hastanesi'ne ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden 900 dönümlük Darıca Millet Bahçesi'ne kolay ve konforlu ulaşımı sağlayacak. Gebze – Darıca Metrosu ilerideMarmaray Banliyö Hattı'na ve Sabiha Gökçen Havalimanı bağlanacak. Metro, nasipse Cumhuriyetimizin 100.yılında, yani 2023’te hizmete açılmış olacak. “ ifadelerini kullandı.

GÜNEY MARMARA OTOYOLUNUN PROJE ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Ulaştırma bakanlığının çalışmalarını sürdürdüğü, Yalova’dan İstanbul - İzmir Otoyoluna, Kocaeli’nin güneyinden Kartepe’de, İstanbul – Ankara otoyoluna bağlanacak olan, 65 km uzunluğundaki Güney Marmara otoyolu ile ilgili de açıklamalarda bulunan AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, “Güney Marmara Otoyolu’nun uygulama projelerinin yapımı devam ediyor. Bu proje ile Kocaeli’nin çevresi otoyollarla çevrili ring haline gelmiş olacak. Ayrıca, KartepeKöseköy istasyonundan başlayan, İzmit’in kuzeyinden geçerek Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden Halkalı’ya devam edecek olan hızlı tren projesi tamamlandı. Kamulaştırmalarına başlanılacak. Yine, Yarımca ve Tütün Çiftlik balıkçı barınaklarının proje yapımı devam ederken, Projeleri onaylanmış olan Kandıra Kefken Balıkçı Barınağı’nı büyütme projesi ise yatırım programına alınacak.” dedi.

MİLLETİMİZİN HİZMETKARIYIZ

Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yapmış olduğu konuşmanın sonunda ise, “Saygıdeğer milletvekilleri, Kocaeli, hak ettiği hizmetleri almaya devam edecek. AK Parti olarak kurulduğumuz günden bu güne dek lafla değil yapmış olduğumuz icraatlarla milletimizin hizmetkârı olduk. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, yatırımlar hız kesmeden devam edecek. Bizim işimiz aziz milletimize hizmet etmektir.” dedi.

22 Tem 2020 - 12:01 - Gündem

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