Gölcük Hamidiye Köyü’ne doğal gaz geliyor

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Gölcük Hamidiye köyünde başlanan doğalgaz altyapı çalışmalarını yerinde inceledi. AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve Gölcük İlçe Başkanı Çetin Seymen’in de yer aldığı incelemelerde çalışma hakkında bilgi alan Başkan Büyükakın, 229 binada toplamda 325 dairenin faydalanacağı doğalgaz için, “Hamidiye köyündeki vatandaşlarımızın doğalgaz kullanma konusunda yoğun bir talebi vardı. Büyükşehir Belediyesi olarak kurduğumuz koordinasyonla altyapı başta olmak üzere gereken çalışmaların yapılmasını sağladık. Altyapının hazırlandığı İZGAZ’ın borularını döşediği projede Gölcük Belediyemiz ise mülkiyet problemlerini giderdi. Hamidiye köyümüzde yaklaşık on kilometrelik bir hat döşenecek. İnşallah Eylül ayının ortalarında köyümüze doğalgaz vereceğiz” dedi.

“ÖNEMLİ BİR EKSİKLİĞİ GİDERECEĞİZ”

Yaklaşık iki bin üç yüz metrelik kazının tamamlandığı Hamidiye Köyü’nün haricinde başka bölgelerde de doğalgaz altyapı çalışmalarının yapıldığını sözlerine ekleyen Başkan Büyükakın, “Önümüzdeki süreçte doğalgaz olmayan birçok yerleşim yerinde bu eksikliği gidereceğiz. Bu çalışmaları İZGAZ ve PALGAZ gibi firmalarla birlikte yönetiyoruz. Vatandaşlarımızı temiz bir enerji ile buluşturacağız. Şehrimizin mümkün olan her noktasında doğalgaz kullanımını yaygınlaştırmak istiyoruz. Hem emisyon açısından yarar sağlanacak hem de vatandaşlarımız doğalgaz kullanmanın konforuna ulaşmış olacak” açıklamasını yaptı.

“DOĞAL GAZIN KONFORUNA KAVUŞACAKLAR”

“Doğalgazı hasret ve özlemle bekleyen Hamidiye Köyü sakinleri için hayırlı uğurlu olsun bu çalışma” diyen AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş ise, “Bu projede Büyükşehir ve Gölcük Belediyemizin çok güzel bir koordinasyonu ve emekleri oldu. Bu nedenle iki kıymetli başkanımıza da çok teşekkür ediyorum” ifadelerini sarf etti. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer de “Büyükşehir Belediyemizin emekleri ve koordinasyonuyla Hamidiye Köyümüzdeki doğalgaz altyapı çalışması başladı. Burada yaşayan vatandaşlarımız doğalgazın konforunu kavuşacaklar. Ben başta Büyükşehir Belediye Başkanımıza, ekibine ve İZGAZ çalışanlarına hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum” ifadelerini sarf etti.