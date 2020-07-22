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22 Tem 2020 - 12:18- Asayiş G: 22 Tem 2020 - 15:39

Mısır tarlasında kenevir operasyonu

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kartepe’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda mısır tarlasına ekili halde 104 kök kenevir ele geçirilirken konuyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında yürütülen istihbari çalışmalar ve fiziki takipler neticesinde, Kartepe Suadiye Mahallesinde uyuşturucu madde yetiştirildiğine dair bilgilere ulaştı. O.B. ve E.B. isimli şahısların esrar maddesi elde etmek maksadıyla kenevir bitkisi yetiştirdikleri yönünde alınan duyumlar doğrultusunda adı geçen şahısların kendilerine ait mısır tarlası içerisinde yapılan arama faaliyetinde 104 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcısının talimatıyla şüpheli şahıslar gözaltına alınmış olup ele geçirilen kenevirler imha edildi.

22 Tem 2020 - 12:18 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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