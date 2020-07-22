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22 Tem 2020 - 12:44- Siyaset G: 22 Tem 2020 - 12:46

MHP İzmit, ‘Ünlü’ dedi

MHP İzmit İlçe Başkanlığında gerçekleştirilen haftalık olağan yönetim kurulu toplantısının ardından konuşan İlçe Başkanı Ahmet Yalçınöz, “Kocaeli’de İl Başkanımız Aydın Ünlü ile birlikte beraber yürürken; liderimizin emrinde olmaya devam edeceğiz” dedi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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Ağustos ayında gerçekleştirilmesi beklenen İl Kongresi öncesi Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmit İlçe Teşkilatı Ahmet Yalçınöz başkanlığında haftalık olağan yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirdi. Toplantının ardından MHP İl Başkanı Aydın Ünlü ve yönetimi de İzmit İlçe Teşkilatı’nı ziyaret etti.

İzmit İlçe Başkanı Ahmet Yalçınöz konuyla ilgili, “İlçe yönetim kurulumuzla önümüzdeki aylarda yapılması planlanan ilçe kongremizi istişare ettik. Kocaeli’de İl Başkanımız Aydın Ünlü ile birlikte beraber yürürken; liderimizin emrinde olmaya devam edeceğiz. İl başkanımız ile birlikte Cumhur İttifakı’nın ruhuna zeval getirmeden yolumuza devam edeceğiz. Türk dünyasının lideri genel başkanımız Devlet Bahçeli’yi anlayan, işaret ettiği her hassasiyete dikkatle uyan bir teşkilat olmaya yine devam edeceğiz” dedi.

22 Tem 2020 - 12:44 - Siyaset

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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