MHP İzmit, ‘Ünlü’ dedi

Ağustos ayında gerçekleştirilmesi beklenen İl Kongresi öncesi Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmit İlçe Teşkilatı Ahmet Yalçınöz başkanlığında haftalık olağan yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirdi. Toplantının ardından MHP İl Başkanı Aydın Ünlü ve yönetimi de İzmit İlçe Teşkilatı’nı ziyaret etti.

İzmit İlçe Başkanı Ahmet Yalçınöz konuyla ilgili, “İlçe yönetim kurulumuzla önümüzdeki aylarda yapılması planlanan ilçe kongremizi istişare ettik. Kocaeli’de İl Başkanımız Aydın Ünlü ile birlikte beraber yürürken; liderimizin emrinde olmaya devam edeceğiz. İl başkanımız ile birlikte Cumhur İttifakı’nın ruhuna zeval getirmeden yolumuza devam edeceğiz. Türk dünyasının lideri genel başkanımız Devlet Bahçeli’yi anlayan, işaret ettiği her hassasiyete dikkatle uyan bir teşkilat olmaya yine devam edeceğiz” dedi.