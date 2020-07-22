MHP İzmit, ‘Ünlü’ dedi

Ağustos ayında gerçekleştirilmesi beklenen İl Kongresi öncesi Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmit İlçe Teşkilatı Ahmet Yalçınöz başkanlığında haftalık olağan yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirdi. Toplantının ardından MHP İl Başkanı Aydın Ünlü ve yönetimi de İzmit İlçe Teşkilatı’nı ziyaret etti.
İzmit İlçe Başkanı Ahmet Yalçınöz konuyla ilgili, “İlçe yönetim kurulumuzla önümüzdeki aylarda yapılması planlanan ilçe kongremizi istişare ettik. Kocaeli’de İl Başkanımız Aydın Ünlü ile birlikte beraber yürürken; liderimizin emrinde olmaya devam edeceğiz. İl başkanımız ile birlikte Cumhur İttifakı’nın ruhuna zeval getirmeden yolumuza devam edeceğiz. Türk dünyasının lideri genel başkanımız Devlet Bahçeli’yi anlayan, işaret ettiği her hassasiyete dikkatle uyan bir teşkilat olmaya yine devam edeceğiz” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Gebzeli - Hayrını görün....
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.