Vali Yavuz: “Her türlü desteği vermeye hazırız”

KSO Temmuz ayı Meclis Toplantısı, KSO Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul başkanlığında gerçekleştirildi. KSO’nun meclis toplantısına konuk konuşmacı olarak davet edilen Vali Seddar Yavuz’un programı nedeniyle KSO Meclis Toplantısı yarım saat erken başlatıldı. Toplantıda konuşan Vali Seddar Yavuz, “Bilim, sanayi, teknoloji üssü Kocaeli’de görev almak benim için gurur vericidir. Kocaeli, Türkiye’nin yüz akıdır. Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşmada en önemli potansiyeli oluşturmaktadır. Ülkelerde de şehirler bir yarışma içerisinde bulunuyor. Bu nedenle siz sanayicilere her türlü desteği vermede kararlıyız. Katkı için 7/24 hizmetindeyiz” dedi.

KOCAELİ EKONOMİSİNİ DEĞERLENDİRDİ

Ardından söz alan KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, enflasyon, ihracat ve cari açık konularında bilgilendirmede bulundu. İşsizlik oranlarını değerlendiren Zeytinoğlu, “İşsizlik oranı nisan ayında yüzde 12,8’e geriledi. Nisan ayında mevcut istihdamı korumak amacıyla birçok tedbir alınmıştı. Bu tedbirler işsizlikteki artışı önledi. Diğer taraftan bu ayda iş gücüne katılımın da azaldığını görüyoruz. İş gücüne katılım 3 milyon 13 bin kişi geriledi. İşsiz sayısı 427 bin kişi geriledi. Dolayısıyla işsizlik oranı yüzde 12,8’e gerilemiş oldu. 1 milyon 524 bin kişilik azalma ile en fazla hizmet sektöründe istihdam kaybı yaşandı” açıklamalarında bulundu.