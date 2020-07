Vali Yavuz KSO meclisine katıldı

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Temmuz ayı Meclis toplantısı KSO Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul Başkanlığında gerçekleştirildi. KSO ‘nun Meclis toplantısı’na konuk konuşmacı olarak davet edilen Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’un programı nedeniyle KSO Meclis toplantısı yarım saat erken başlatıldı. Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu’nun , Kocaeli ve Sanayisi hakkında kısa bir bilgilendirmesi sonrası söz alan Vali Seddar Yavuz “Bilim,sanayi ,teknoloji üssü Kocaeli’de görev almak benim için gurur vericidir.Kocaeli Türkiye’nin yüzakıdır. Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşmada en önemli potansiyeli oluşturmaktadır.”

Dünya’da ülkelerin yarıştığını vurgulayan Vali Yavuz, “ Ülkelerde de şehirler bir yarışma içerisinde bulunuyor.Bu nedenle siz sanayicilere her türlü desteği vermede kararlıyız. Katkı için 7/24 hizmetindeyiz.Sanayi kuruluşlarının üretimlerini gerçekleştirdiklerini illerde vergilerini ödemeleri gerekir.Bunun için çalışma içersinde olacağız. Konuşmasının sonunda Pandemi konusuna değinen Vali Yavuz, “ Pandemi de 2’nci dalga tehlikesini yaşamamak ve Sanayi kuruluşlarımızın üretimlerini kesintisiz sürdürmeleri için gerekli tedbirler alınmaktadır”

"KOCAELİSPOR'U TEBRİK EDİYORUM"

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’un konuşması sonrası söz alan KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu,”TFF 3. Lig 2. Grup'ta 2019-2020 sezonunu şampiyonu olan Kocaelispor’u buradan tekrar tebrik ediyorum. Hem Kocaelispor’umuz, hem kentimiz için önemli bir başarı.Geçtiğimiz ay üzüntülü olaylar yaşandığını vurgulayan Başkan Zeytinoğlu, “Bursa, Artvin ve Rize’deki sel felaketlerinde veKomşumuz Sakarya’da havai fişek fabrikasında ve sonrasında imha edilmek üzere taşınma esnasında araçta meydana gelen patlamada can kayıplarımız oldu. Şırnak’ta, Pençe-Kaplan Operasyonu’nda, Hakkari ve Siirt’teki terör saldırısı ile Van’daki Uçak kazasında şehitler verdik.Tüm kayıplarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Ayrıca, Bingöl, Van, Manisa, Muğla’daki depremlerden etkilenenlere tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.

Sözlerine ekonomik değerlendirmeleriyle devam eden KSO Başkanı Zeytinoğlu,Haziran ayında; *İhracat 13,5 milyar dolar (+ yüzde15,7) ,Bu rakam mayıs ayının da yüzde 35 üzerinde.Mart-nisan-mayıs aylarında sırasıyla yüzde 18, 41 ve 41’lik gerileme yaşamıştı. Hazirandaki yüzde 15,7’lik artışı olumlu değerlendiriyoruz.Haziran ayı, hem ülkemizde hem küresel ekonomide normalleşmenin başladığı dönem olması veÖnceki aylardan ertelenmiş talebin bir katkısının bu artışta etkisi olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca geçen yıl Ramazan Bayramı haziran ayına denk geldiği için (1hafta kayıp var) baz etkisi olduğunu da biliyoruz.Önümüzdeki aylarda da bu artışın devam ediyor olmasını umuyoruz. Tabi burada, bilhassa Avrupa pazarının nispeten yavaş toparlanıyor olması önemli. En fazla ihracat yaptığımız ilk beş ülkeden, haziranda sadece İtalya’ya ihracatın gerilediğini görüyoruz. Kocaeli Gümrüklerinden aldığımız verilere göre haziran ayında İhracat 2,1 milyar dolar (+ yüzde 9,1), İthalat 3,0 (- yüzde 0,1)

CARİ AÇIK

Mayıs ayında Yıllık Cari Açık 8 milyar 244 milyon dolara yükseldi .Aylık açık 3 milyar 764 milyon dolar. Cari açıkta Dış ticaret açığındaki artış ile hizmet gelirlerindeki gerilemenin etkisi oldu. Dış ticaret açığı geçen yılın aynı ayına göre 2,4 milyar dolar arttı.Hizmet gelirleri ise geçen yılın aynı ayında 2,9 milyar dolar katkı sağlarken, bu yıl 33 milyon dolar açık verdi. Birkaç ay daha cari açıkta yükseliş olabilir.Haziran ayında dış ticaret açığındaki gerileme cari açığa olumlu yansıyacaktır.Ancak turizm gelirleri ve hizmet sektörünün katkısı geçmiş yılların gerisinde ve sınırlı kalacaktır.

ENFLASYON

Enflasyon verilerine baktığımızda, haziran ayında; TÜFE yüzde 12,62 (aylık + yüzde 1,13)ÜFE yüzde 6,17 (aylık + yüzde 0,69) ÜFE’de aylık artış sınırlı olmasına rağmen, baz etkisiyle yıllıkta önemli bir artış oldu. Önümüzdeki aylarda yine baz etkisiyle artışların devam edebileceğini düşünüyoruz. ÜFE’de aylık bazda en yüksek artışın yüzde 8,48 ile enerji maliyetlerinde olduğunu görüyoruz.

KAPASİTE

İlimiz sanayinin kapasiteleri; Temmuz’da da toparlanmaya devam etti yüzde 65,1 Haziran yüzde 61,2 idi. 1-15 temmuz tarihlerinde; duruşa geçen firmalarımızın oranı yüzde 3’e geriledi. (1-15 Nisan yüzde 24 / 1-15 Mayıs yüzde 9 / 1-15 Haziran yüzde 7 idi.) Temmuz tamamında duruşta olacaklarını bildirenler ise yüzde1,5(Haziran tamamı yüzde 4 idi.)

İŞSİZLİK

İşsizlik oranı (nisan) yüzde 12,8’e geriledi(Bir önceki yılın aynı ayına göre 0,2 puan / Bir önceki aya göre 0,4 puan geriledi.) Nisan ayında mevcut istihdamı korumak amacıyla birçok tedbir alınmıştı.Bu tedbirler işsizlikteki artışı önledi. Diğer taraftan bu ayda işgücüne katılımın da azaldığını görüyoruz. işgücüne katılım 3 milyon 13 bin kişi geriledi. istihdam edilenler 2 milyon 585 bin kişi geriledi. İşsiz sayısı 427 bin kişi geriledi. Dolayısıyla işsizlik oranı yüzde 12,8’e gerilemiş oldu. Nisan ayında tüm sektörlerde istihdam kaybı yaşandığını görüyoruz. 1 milyon 524 bin kişilik azalma ile en fazla hizmet sektöründe istihdam kaybı yaşandı.

TÜRKİYE’NİN 500 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU

İstanbul Sanayi Odası tarafından her yıl açıklanan “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” anketinde 2019 yılında 79 firmamız yer aldı. (2018 79 firma) Her yıl olduğu gibi listenin en başında TÜPRAŞ yer alırken, Ford Otomotiv Sanayi ikinci oldu.Hyundai Assan Otomotiv listeye on ikinci olarak girdi. (geçen yıl onuncu sıradaydı)

*İlk 10 içerisinde 2 firma,

*İlk 50 içerisinde 15 firma,

*İlk 100 içerisinde 28 firma,

*İlk 200 içerisinde 42 firma,

*İlk 300 içerisinde 57 firma,

*İlk 500 içerisinde 79 firma yer aldı.

79 firmanın;

*Yabancı Sermayeli → 33 firma

*Net satışlardan alınan pay → yüzde 28,2

*Üretimden net satışlardan alınan pay → yüzde 28,6

*İhracattaki payı → yüzde 31,7 (2018 → 27,1 idi.)

Geçen yıl ilk 500’de olmayıp, bu yıl yeni giren 6 adet firmamız var.

*BeyçelikGestamp Şasi Otomotiv Sanayi A.Ş.

*Murat Ticaret Kablo Sanayi A.Ş.

*Sofra Yemek Üretim ve Hizmet A.Ş.

*Teklas Kauçuk San. ve Tic. A.Ş.

*Torun Bakır Alaşımları Metal San. ve Tic. A.Ş.

* Yazıcı Demir Çelik Sanayi ve Turizm Ticaret A.Ş.

Geçen yıl ilk 500 listesinde olup bu yıl ilk 500’e giremeyen 6 firmamız var.

Onların da seneye tekrar ilk 500’e yükselmesini temenni ediyor, tüm firmalarımızı tebrik ediyoruz.