Yıldızlı: Ortak isimde buluşulması için yetki verildi

37. Olağan Genel Kurultay için hazırlıklar devam ediyor. Kocaeli İl Başkanı Harun Yıldızlı, “Kurultay için Perşembe gecesi ya da Cuma öğleden önce il örgütü olarak Ankara’ya hareket edeceğiz. Kocaeli İl Örgütü olarak eksiksiz Ankara’da olacağız.” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 37. Olağan Kurultay’ı daha önce 28-29 Mart tarihinde yapılacağı duyurulmuş; Koronavirüs nedeniyle ise bu tarih 25-26 Temmuz tarihlerine ertelenmişti. Koronavirüs önlemleri kapsamında Ankara Bilkent’te yapılacak kurultayda sadece görevli ve basın mensupları alınacak. İki gün sürecek olan, 1376 delegenin oy kullanacağı kurultayın ilk gününde genel başkanlık seçimi, ikinci gününde ise 60 kişilik Parti Meclisi ile Yüksek Disiplin Kurulu seçimleri yapılacak. Bir diğer yandan kurultayın uzamaması için delegelerin ‘blok liste’ önerisinde bulunması da bekleniyor.

YILDIZLI’YA YETKİ VERİLDİ

CHP Kocaeli İl Örgütü, kurultay öncesinde hazırlıklarına devam ediyor. İl Başkanı Harun Yıldızlı, olağan toplantı sonrası ilçe başkanlarından adayları belirlenmek için tam yetki aldığı öğrenildi. 8 kişinin İl Başkanı Harun Yıldızlı’ya Parti Meclisi Üyeliği için nezaket olarak bilgi verdiği öğrenildi. Ayrıca edinilen bilgilere göre Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan ve önceki dönem İl Başkanı Cengiz Sarıbay’ın Yıldızlı’yı aradı; Sarıbay Yüksek Disiplin Kurulu’nu istedi.

“ADAYLARLA OTURACAĞIZ”

İl Başkanı Harun Yıldızlı toplantı ile ilgili yaptığı açıklamada, “Herkes farklı isimler beyan etti. Bana ortak isimde buluşulması için yetki verildi. Perşembe günü Parti Meclis Üyeliği için aday olan arkadaşlarımızla oturacağız. Partimizin kapısı herkese açıktır. Kurultay için Perşembe gecesi ya da Cuma öğleden önce il örgütü olarak Ankara’ya hareket edeceğiz. Kocaeli İl Örgütü olarak eksiksiz Ankara’da olacağız” dedi.