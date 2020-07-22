Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
22 Tem 2020 - 13:10- Gündem G: 22 Tem 2020 - 13:14

Yıldızlı: Ortak isimde buluşulması için yetki verildi

CHP’de 25-26 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 37. Olağan Kurultay öncesi açıklama yapan İl Başkanı Harun Yıldızlı, “Bana ortak isimde buluşulması için yetki verildi. Perşembe günü Parti Meclis Üyeliği için aday olan arkadaşlarımızla oturacağız” dedi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
mask

37. Olağan Genel Kurultay için hazırlıklar devam ediyor. Kocaeli İl Başkanı Harun Yıldızlı, “Kurultay için Perşembe gecesi ya da Cuma öğleden önce il örgütü olarak Ankara’ya hareket edeceğiz. Kocaeli İl Örgütü olarak eksiksiz Ankara’da olacağız.” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 37. Olağan Kurultay’ı daha önce 28-29 Mart tarihinde yapılacağı duyurulmuş; Koronavirüs nedeniyle ise bu tarih 25-26 Temmuz tarihlerine ertelenmişti. Koronavirüs önlemleri kapsamında Ankara Bilkent’te yapılacak kurultayda sadece görevli ve basın mensupları alınacak. İki gün sürecek olan, 1376 delegenin oy kullanacağı kurultayın ilk gününde genel başkanlık seçimi, ikinci gününde ise 60 kişilik Parti Meclisi ile Yüksek Disiplin Kurulu seçimleri yapılacak. Bir diğer yandan kurultayın uzamaması için delegelerin ‘blok liste’ önerisinde bulunması da bekleniyor.

YILDIZLI’YA YETKİ VERİLDİ

CHP Kocaeli İl Örgütü, kurultay öncesinde hazırlıklarına devam ediyor. İl Başkanı Harun Yıldızlı, olağan toplantı sonrası ilçe başkanlarından adayları belirlenmek için tam yetki aldığı öğrenildi. 8 kişinin İl Başkanı Harun Yıldızlı’ya Parti Meclisi Üyeliği için nezaket olarak bilgi verdiği öğrenildi. Ayrıca edinilen bilgilere göre Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan ve önceki dönem İl Başkanı Cengiz Sarıbay’ın Yıldızlı’yı aradı; Sarıbay Yüksek Disiplin Kurulu’nu istedi.

“ADAYLARLA OTURACAĞIZ”

İl Başkanı Harun Yıldızlı toplantı ile ilgili yaptığı açıklamada, “Herkes farklı isimler beyan etti. Bana ortak isimde buluşulması için yetki verildi. Perşembe günü Parti Meclis Üyeliği için aday olan arkadaşlarımızla oturacağız. Partimizin kapısı herkese açıktır. Kurultay için Perşembe gecesi ya da Cuma öğleden önce il örgütü olarak Ankara’ya hareket edeceğiz. Kocaeli İl Örgütü olarak eksiksiz Ankara’da olacağız” dedi.

22 Tem 2020 - 13:10 - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

ELEMAN ARANIYOR

Körfez Esentepe’deki şarküterimizde çalışacak bayan tezgahtar ve kasİyer elemanlar alınacaktır.

0541 273 71 16

ELEMAN ARANIYOR

YAFA İnşaat A.Ş. olarak İzmit projemizde değerlendirmek üzere; - Mobil Vinç, Greyder, Silindir, Beko-Loder ve - Lastikli Loder operatörleri, - Bet...

0533 382 15 64

KİRALIK OFİS

İzmit Belediye İşhanı 7. kat, eşyalı Deniz manzaralı, 28 m2 kiralık ofis

0 532 344 19 97

SATILIK DUBLEKS DAİRE

- Lüks + lüks - Lebiderya manzaralı - 298 m2 dublex daire - 4 Oda, 2 Salon, 2 Teras - 2 Banyo, 2 Mutfak, kombili - Asansörlü ve otoparklı - T...

0545 200 04 04

SATILIK DUBLEX DAİRE

- Lüks + lüks - Lebiderya manzaralı - 298 m2 dublex daire - 4 Oda, 2 Salon, 2 Teras - 2 Banyo, 2 Mutfak, kombili - Asansörlü ve otoparklı - T...

0545 200 04 04

SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN

Başiskele Sanayi Sitesi’nde dış cepheleriyle toplam 500 m2, iç cepheleri 195m2 kullanım alanı olan 2’li dükkan

0537 308 16 63 NİHAT BAKLACI

İKİZLER KURBANLIK

Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık satım ve kesimi yapılır. Büyükbaş hayvanda hisse verilir.

0533 214 85 04 İKİZLER KURBANLIK

Gayrimenkul Danışmanı ALINACAKTIR

İNALTAY Gayrimenkul Hizmetleri firması bünyesinde çalışmak üzere “Gayrİmenkul Danışmanı” aranıyor. Başvurular bizzat yönetim ofisine yapılacaktır.

0262 322 99 17 İNALTAY GAYRİMENKUL, DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

SAHİBİNDEN KİRALIK ve SATILIK DÜKKAN

Başiskele Sanayi Sitesi’nde Dış cepheleriyle toplam 500 m2, İç cepheleri 195m2 kullanım alanı olan 2’li dükkan

0537 308 16 63

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Başkan Kocaman semt pazarını ziyaret etti mask
Başkan Kocaman semt pazarını ziyaret etti
Başkan Şayir, bayram öncesi mezarlıkları denetledi mask
Başkan Şayir, bayram öncesi mezarlıkları denetledi
Darıca’da asfalt çalışmaları hız kesmiyor mask
Darıca’da asfalt çalışmaları hız kesmiyor
Kartepe İHL Spor Salonu’nun çevre imalatı başladı mask
Kartepe İHL Spor Salonu’nun çevre imalatı başladı
Hürriyet, Tüysüzler’i sokak sokak inceledi mask
Hürriyet, Tüysüzler’i sokak sokak inceledi
Hürriyet, Kabaoğlu’nun çehresini değiştiriyor mask
Hürriyet, Kabaoğlu’nun çehresini değiştiriyor
Anket Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulansın mı?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Aile Bakanlığı açıkladı: Milyonlarca hane yardıma muhtaç mask
Aile Bakanlığı açıkladı: Milyonlarca hane yardıma muhtaç
İki gelinine cinsel saldırıda bulunan kayınpedere 54 yıl hapis mask
İki gelinine cinsel saldırıda bulunan kayınpedere 54 yıl hapis
D-100 trafiğe kapatılıyor! mask
D-100 trafiğe kapatılıyor!
Yürüyen merdivenlerin çalışmama nedeni belli oldu mask
Yürüyen merdivenlerin çalışmama nedeni belli oldu
İzmit Belediyesi'nden ihtiyaç sahiplerine bayram müjdesi mask
İzmit Belediyesi'nden ihtiyaç sahiplerine bayram müjdesi
Yol kenarına bulunan genç kız olayında 1 kişi tutuklandı mask
Yol kenarına bulunan genç kız olayında 1 kişi tutuklandı

GALERİ

Takı takmak isteyenlerin yeni gözdesi yarım gram altın mask
Takı takmak isteyenlerin yeni gözdesi yarım gram altın
Alev alev yanan evden yaşlı çifti itfaiye ekipleri kurtardı mask
Alev alev yanan evden yaşlı çifti itfaiye ekipleri kurtardı
Engin Öztonga: Kocaelisporsuz bir Kocaeli düşünülemez! mask
Engin Öztonga: Kocaelisporsuz bir Kocaeli düşünülemez!
Trafik yoğunlaşınca cebindeki düdüğü çıkarıp trafik polisliğine soyundu mask
Trafik yoğunlaşınca cebindeki düdüğü çıkarıp trafik polisliğine soyundu
Kaza yapmamak için karşı şeride geçti! Halk otobüsüne çarptı mask
Kaza yapmamak için karşı şeride geçti! Halk otobüsüne çarptı
Kurban bıçaklarını biletirken bunu yapanlar kurban kesemeyecek mask
Kurban bıçaklarını biletirken bunu yapanlar kurban kesemeyecek
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL