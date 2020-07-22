Başiskele Belediyesi dikenlik alanları temizliyor

Başiskele Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe genelinde tespitleri yapılan ve vatandaşların talepleriyle bölgelerde bulunan dikenlik alanlarda temizlik çalışması gerçekleştirerek, dikenlik ve yabani otları ortadan kaldırıp görsel kirliliğe engel oluyor. Vatandaşların talepleri ve yapılan programlar çerçevesinde ekipler, son olarak Seymen Mahallesi, Yeşilkent Mahallesi, Yeşilyurt Mahallesi, Barbaros Mahallesi ve Serdar Mahallesi’nde iş makineleri ile dikenlik ve yabani ot temizliği gerçekleştirdi.
ÇALIŞMALAR VATANDAŞLARDAN TAKDİR TOPLUYOR
Yapılan temizlik çalışmaları en çok bu bölgelere yakın olan konutlardaki aileleri sevindirirken, dikenlik ve yabani otların temizlenmesiyle özellikle çocuklar için her türlü tehlikenin önüne de geçilmiş oluyor. Daha temiz ve daha yaşanabilir bir ilçe için temiz işleri aralıksız sürdüren Başiskele Belediyesinin çalışmaları vatandaşlardan da büyük takdir topluyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.