AYM, tutuklu savcıyı haklı buldu

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kurul Müfettişliğinden Kandıra Cumhuriyet Savcılığı’na, ardından da Gebze Adliyesi’nde göreve başlayan Hacı Serhat Karslı, 15 Temmuz Darbe Girişimi’nin ardından yapılan operasyon sonucu gözaltına alınmış daha sonra ise çıkarıldığı mahkemece ‘Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs’ suçundan tutuklanarak Kocaeli 1 No.lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderilmişti.

OYBİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ

Karslı, 2017 yılında ceza infaz kurumunda avukat ile telefonla görüşmeye izin verilmemesi nedeniyle haberleşme hürriyetinin ihlal edildiğini gerekçe göstererek Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurdu. Mahkeme, geçtiğimiz günlerde kararını açıkladı. AYM, haberleşme hürriyetinin ihlal edildiğine oy birliğiyle kanaat getirdi. Kararın bir örneğinin haberleşme hürriyetinin ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere Kocaeli İnfaz Hâkimliği’ne gönderilmesine karar veren heyet, tazminat talebini ise reddetti.