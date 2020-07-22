İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi doğrultusunda, yurt genelinde Kovid-19 denetimleri yapıldı. Kocaeli’de de halkın yoğun olarak bulunduğu bölgelerde, kurban pazarlarında ve toplu taşıma araçlarında denetimlerde bulundu. Uygulamada sosyal mesafe kuralı ve maske takma kuralına uyulduğu gözlendi. Maskelerini düzgün takmayan ve sosyal mesafe kurallarına uymayanlar ise uyarıldı. Kurallara uymayan vatandaşlara ve iş yerlerine ise idari para cezası uygulandı.