Aygün, AKP’li gençlerin pikniğinde stres attı

AKP Derince İlçe Gençlik Kolları mutfak ve yeni seçmen birimleriyle birlikte Çınarlıdere Mesire Alanı’nda bir piknik organize etti. Gençlik Kolları Başkanı Semih Tayyip Gülcan ve yönetiminin ev sahipliğinde düzenlenen pikniğe Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Derince İlçe Başkanı Selçuk Çakıroğlu ve İlçe Başkan Adayı Koray Merdan da katıldı.

“HER NOKTASI BİRBİRİNDEN GÜZEL”

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Derince İlçe Gençlik Kolları’nın düzenlediği programın ardından mesire alanında dinlenerek vakit geçiren vatandaşları ziyaret etti. Hafta sonunu piknik yaparak değerlendiren vatandaşlarla tek tek sohbet eden Aygün, “Her noktası ayrı güzellikte olan mesire alanlarımıza halkımızın gösterdiği ilgi bizleri de mutlu ediyor. Bu güzellikleri hep birlikte sahip çıkmalı ve yaşatmalıyız” dedi. Başkan Aygün, vatandaşlarla birlikte voleybol da oynadı.