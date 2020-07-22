Aygün, AKP’li gençlerin pikniğinde stres attı

AKP Derince İlçe Gençlik Kolları mutfak ve yeni seçmen birimleriyle birlikte Çınarlıdere Mesire Alanı’nda bir piknik organize etti. Gençlik Kolları Başkanı Semih Tayyip Gülcan ve yönetiminin ev sahipliğinde düzenlenen pikniğe Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Derince İlçe Başkanı Selçuk Çakıroğlu ve İlçe Başkan Adayı Koray Merdan da katıldı.
“HER NOKTASI BİRBİRİNDEN GÜZEL”
Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Derince İlçe Gençlik Kolları’nın düzenlediği programın ardından mesire alanında dinlenerek vakit geçiren vatandaşları ziyaret etti. Hafta sonunu piknik yaparak değerlendiren vatandaşlarla tek tek sohbet eden Aygün, “Her noktası ayrı güzellikte olan mesire alanlarımıza halkımızın gösterdiği ilgi bizleri de mutlu ediyor. Bu güzellikleri hep birlikte sahip çıkmalı ve yaşatmalıyız” dedi. Başkan Aygün, vatandaşlarla birlikte voleybol da oynadı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Muratt - Bu pikniğin masrafları nerden karşılandı acaba ceplerindenmi(Bu ihtimal dahilinde değil), yoksa belediyedenmi
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.