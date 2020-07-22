Bizim Kerem Türkiye’nin baş gündeminde

İlk iki golde sol kanattan ceza sahasına sokulan Kerem sol köşeye topu bıraktı. 3. golde ise ceza sahasında düşürülen Kerem penaltıyı da kullandı ve topla kaleciyi ayrı yerlere gönderdi. Artvin ekibini 4-2 mağlup eden ve aynı zamanda diğer İzmitli futbolcular Uğurcan Bekçi ile Berke Tulpar’ın formasını 24 Erzincan finalde 1928 Bucaspor’u uzatmalarda 2-1 mağlup eden 68 Aksaray olacak.
FİNAL MAÇI CUMARTESİ
Muhammed Kerem Aktürkoğlu normal sezonu 17 gol ve 9 asistle tamamlamıştı. Galatasaray ile 4 yıllık sözleşmeye imza atan sol kanat oyuncusu sosyal medyada da gün boyu konuşuldu. 24 Erzincan ile 68 Aksaray arasındaki final maçı 25 Temmuz Cumartesi günü Antalya Gloria Sports Arena’da oynanacak. A Spor’dan naklen yayınlanacak olan maçı saat 20.00’de başlayacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.