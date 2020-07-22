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22 Tem 2020 - 14:47- Spor G: 22 Tem 2020 - 14:50

Bizim Kerem Türkiye’nin baş gündeminde

3. Lig 1. Grup’ta pandemi öncesi grupta ikinci sırada yer alan ve Play-Off yarı finalinde Artvin Hopa ile eşleşen 24 Erzincan’ın formasını giyen Kocaelili Kerem Aktürkoğlu, yarı final maçının yıldızı oldu. 22 yaşında yıldız futbolcu takımının 4-2 kazandığı maçta 3 gol birden atarken en çok Fatih Terim’i sevindirdi

Erdem ÖVÜÇ
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İlk iki golde sol kanattan ceza sahasına sokulan Kerem sol köşeye topu bıraktı. 3. golde ise ceza sahasında düşürülen Kerem penaltıyı da kullandı ve topla kaleciyi ayrı yerlere gönderdi. Artvin ekibini 4-2 mağlup eden ve aynı zamanda diğer İzmitli futbolcular Uğurcan Bekçi ile Berke Tulpar’ın formasını 24 Erzincan finalde 1928 Bucaspor’u uzatmalarda 2-1 mağlup eden 68 Aksaray olacak.

FİNAL MAÇI CUMARTESİ

Muhammed Kerem Aktürkoğlu normal sezonu 17 gol ve 9 asistle tamamlamıştı. Galatasaray ile 4 yıllık sözleşmeye imza atan sol kanat oyuncusu sosyal medyada da gün boyu konuşuldu. 24 Erzincan ile 68 Aksaray arasındaki final maçı 25 Temmuz Cumartesi günü Antalya Gloria Sports Arena’da oynanacak. A Spor’dan naklen yayınlanacak olan maçı saat 20.00’de başlayacak.

22 Tem 2020 - 14:47 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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