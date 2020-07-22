Dünyanın ilk ‘Yeni Normal’ karate şampiyonası alkışlandı

Tüm Dünya tarafından ilgi ile takip edilen ve aynı zamanda Dünya üzerinde pandemi süreci sonrasında düzenlenen ilk ulusal şampiyona olan Türkiye Karate Kata Şampiyonası’nı başarılı ve sağlıklı bir şekilde tamamlandı. Dünya karate Federasyonu da, ikili mücadele gerektirmeyen Kata dalında yapılan şampiyonayı övdü.

BURSA’DA BAŞARILI OLDULAR

Bu şampiyonada görev alan Kocaelili Uluslararası hakemlerimiz Hazım Özdemir, Yaşar Coşkun ve Mehmet Erdinç Çelik, 3 gün süren şampiyonada başarıyla görev yaptı. İlimizin Çayırova, Gebze ve Darıca İlçelerinde ikamet eden Dünya Klasmanı Uluslararası Hakemi Hazim Özdemir, Avrupa Klasmanı Uluslararası Hakemi Yaşar Coşkun ve Balkan Klasmanı Uluslararası Hakemi Mehmet Erdinç Çelik, Bursa’daki final maçlarında da başarı ile görev yaparak, Kocaeli ilinin Karate hakemliğindeki başarısını bir kez daha ortaya koymuş oldu.

HAZİM ÖZDEMİR TAKDİR ETTİ

Şampiyona ile ilgili olarak görüşlerini paylaşan Çayırova ilçesi başarılı spor insanı, karate antrenörü ve Dünya Klasmanı Uluslararası Hakemimiz Hazim Özdemir, pandemi sonrası tüm önlemler alınarak yapılan bu şampiyona ile ilgili olarak “Kocaelimizin hakemleri olarak, kalitemizi ortaya koyduk ve maçlarda büyük bir başarı ile görev yaptık. İlimizin karate hakemlik seviyesi, ülke genelinde en üst sıralardadır” dedi.