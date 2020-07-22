Annelerimiz açık havada spor yapıyor

Pandemi sürecinde evde uzun süre kalan vatandaşların sağlığını düşünen yetkililer, haftanın 3 günü ücretsiz olarak açık havada fiziksel egzersizler gerçekleştiriyor. Egzersizler kent genelinde düzenleniyor. Açık hava egzersizlerine katılan vatandaşlara, Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı uzman diyetisyenler tarafından vücut kitle indeksi ölçümü (yağ,kas ve su) yapılıyor. Katılımcılara ayrıca sağlıklı ve düzenli beslenme, sıvı tüketimi gibi konularında bilgi veriliyor. İdeal değerler ile kıyaslanan ölçümlerde, egzersiz öncesi ve sonrasında tüketilmesi gereken gıdalar hakkında katılımcılara bilgi veriliyor.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.