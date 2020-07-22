Annelerimiz açık havada spor yapıyor

Pandemi sürecinde evde uzun süre kalan vatandaşların sağlığını düşünen yetkililer, haftanın 3 günü ücretsiz olarak açık havada fiziksel egzersizler gerçekleştiriyor. Egzersizler kent genelinde düzenleniyor. Açık hava egzersizlerine katılan vatandaşlara, Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı uzman diyetisyenler tarafından vücut kitle indeksi ölçümü (yağ,kas ve su) yapılıyor. Katılımcılara ayrıca sağlıklı ve düzenli beslenme, sıvı tüketimi gibi konularında bilgi veriliyor. İdeal değerler ile kıyaslanan ölçümlerde, egzersiz öncesi ve sonrasında tüketilmesi gereken gıdalar hakkında katılımcılara bilgi veriliyor.