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22 Tem 2020 - 14:50- Spor G: 22 Tem 2020 - 14:51

Annelerimiz açık havada spor yapıyor

Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı kapsamında “Mesafe Spora Engel Değil” adı altında açık hava egzersizleri gerçekleştiriliyor. İzmit ve Gebze ilçelerinin ardından açık havada gerçekleştirilen etkinlikler Derince ve Körfez ilçelerinde devam etti
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Pandemi sürecinde evde uzun süre kalan vatandaşların sağlığını düşünen yetkililer, haftanın 3 günü ücretsiz olarak açık havada fiziksel egzersizler gerçekleştiriyor. Egzersizler kent genelinde düzenleniyor. Açık hava egzersizlerine katılan vatandaşlara, Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı uzman diyetisyenler tarafından vücut kitle indeksi ölçümü (yağ,kas ve su) yapılıyor. Katılımcılara ayrıca sağlıklı ve düzenli beslenme, sıvı tüketimi gibi konularında bilgi veriliyor. İdeal değerler ile kıyaslanan ölçümlerde, egzersiz öncesi ve sonrasında tüketilmesi gereken gıdalar hakkında katılımcılara bilgi veriliyor.

22 Tem 2020 - 14:50 - Spor

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