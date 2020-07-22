Yeni sezonda tribünlere %40 izni

TFF 1.Lig’den Süper Lig’e yükselecek üçüncü takımın belirleneceği Play-Off ilk maçları dün oynandı. Hatayspor ile Erzurumspor’un Süper Lig’e yükseldiği ligde üçüncü takım olabilmek için takımlar 1. Maçlara çıktı. Bursaspor-Adana Demirspor, Karagümrük-Akhisar 21.00’de karşı karşıya geldi. Bu maçların rövanşları pazar günü oynanacak ve yine 21.00’de başlayacak. Maçları Beinsport naklen yayınlaıyor.

SEYİRCİLİ OYNAMA İSTEĞİ VAR…

Eleme maçları rövanşlı olarak oynanırken, final tek maç olacak. Konuyla ilgili açıklama yapan TFF Başkanı Nihat Özdemir, “Final maçını yüzde 40 da olsa, seyircili oynamak istiyoruz. Ama tabii ki karar Bilim Kurulu’nun ve hükümetimizindir. Biz hazırız. Şu ana kadar seyircisiz maçlarda hiçbir sıkıntımız çıkmadı. Ama seyircili ne olur bilemem. Ardından 29 Temmuz’da Trabzonspor ile Alanyaspor arasında Kupa finalimiz var. Bu maçı Atatürk Olimpiyat’ta oynatacağız. 1.Lig finale de burada oynanabilir” dedi.

TEŞEKKÜRLER BEİNSPORT…

Bu arada, maçların yayınlanması konusundaki hassasiyeti nedeniyle, yayıncı kuruluş Beinsport’a da teşekkür eden Nihat Özdemir, maçlarda görev yapan personel, kulüpler, hakemler ve tüm emeği geçenlere de teşekkürlerini iletti.