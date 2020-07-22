Yolun sonu 1. Lig olsun

Kocaelispor’da yeni sezon bugün açılıyor. Akşam saatlerinde Körfez Kocaelispor Brunga Tesisleri’nde bir araya gelecek olan takım sözleşmesi devam eden isimler ve gençlerle ilk antrenmana çıkacak. İl dışında ailesi ile birlikte kısa süreli bir tatil yapan Kaptan Burak Süleyman’ın ise antrenmanda yer almayacağı düşünülüyor. Burak’ın Cuma günü İzmit’e döneceği öğrenildi. İşte son kadro yapılanması…
GİDENLER:
Gökdeniz Bayrakdar (Antalyaspor)
Yakup Alkan (Malatya’dan kiralık)
Gökay Eser (Göztepe’den kiralıktı)
Sefa Narin
Murat Şimşek
Mehmet Avcı
Can Emre Yücel
Cihad Ateş
Fatih Adıgüzel
Kerem Yıldırım (Büyük)
KALANLAR:
Mesut Özdemir
Kemal Can Aydemir
Erdinç Karakaş
Haşim Arda Sarman
Onur Alp Sarman
Mervan Yusuf Yiğit
Yiğit Canguru
İÇ TRANSFER:
Burak Süleyman (Ayrılabilir)
Taha Batuhan Yayıkçı
Serdar Ümit Deniz
Semih Karadeniz
Talha Mayhoş
Volkan Mert Korkmaz
Ercüment Kafkasyalı
Ali Han Tunçer (Kiralıktı)
Doğan Karakuş
Mehmet Öztonga
Onur Öztonga
Doğukan Kaya
TEMASLAR
Bayram Olgun (Kaleci – Tuzla)
Berkay Samancı (Orta Saha)
Ahmet İlhan Özek (Kanat – Giresun)
Umut Kaya (Manisa FK)
Berk İsmail Ünsal (Sakarya)
ADI GEÇENLER
Batuhan Er (Santrafor – Van)
Sezer Özmen (Stoper – Balıkesir)
Sertaç Çam (Manisa FK - 1 yıllık sözleşmesi var)
Erhan Şentürk (S.Tepe - 1 yıllık sözleşmesi var)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.