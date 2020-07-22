Yolun sonu 1. Lig olsun

Kocaelispor’da yeni sezon bugün açılıyor. Akşam saatlerinde Körfez Kocaelispor Brunga Tesisleri’nde bir araya gelecek olan takım sözleşmesi devam eden isimler ve gençlerle ilk antrenmana çıkacak. İl dışında ailesi ile birlikte kısa süreli bir tatil yapan Kaptan Burak Süleyman’ın ise antrenmanda yer almayacağı düşünülüyor. Burak’ın Cuma günü İzmit’e döneceği öğrenildi. İşte son kadro yapılanması…

GİDENLER:

Gökdeniz Bayrakdar (Antalyaspor)

Yakup Alkan (Malatya’dan kiralık)

Gökay Eser (Göztepe’den kiralıktı)

Sefa Narin

Murat Şimşek

Mehmet Avcı

Can Emre Yücel

Cihad Ateş

Fatih Adıgüzel

Kerem Yıldırım (Büyük)

KALANLAR:

Mesut Özdemir

Kemal Can Aydemir

Erdinç Karakaş

Haşim Arda Sarman

Onur Alp Sarman

Mervan Yusuf Yiğit

Yiğit Canguru

İÇ TRANSFER:

Burak Süleyman (Ayrılabilir)

Taha Batuhan Yayıkçı

Serdar Ümit Deniz

Semih Karadeniz

Talha Mayhoş

Volkan Mert Korkmaz

Ercüment Kafkasyalı

Ali Han Tunçer (Kiralıktı)

Doğan Karakuş

Mehmet Öztonga

Onur Öztonga

Doğukan Kaya

TEMASLAR

Bayram Olgun (Kaleci – Tuzla)

Berkay Samancı (Orta Saha)

Ahmet İlhan Özek (Kanat – Giresun)

Umut Kaya (Manisa FK)

Berk İsmail Ünsal (Sakarya)

ADI GEÇENLER

Batuhan Er (Santrafor – Van)

Sezer Özmen (Stoper – Balıkesir)

Sertaç Çam (Manisa FK - 1 yıllık sözleşmesi var)

Erhan Şentürk (S.Tepe - 1 yıllık sözleşmesi var)