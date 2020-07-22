Hvala Marco!

Araç, Petrovic’in Kocaelispor’un Süper Lig’de mücadele ettiği 2008-2009 sezonunda kadrosunda bulunan Sırp futbolcular Jestrovic, Dusan ve Tutoric’in bonservis borcu ile ilgili olarak ödeme planı konusunda kendilerine sürekli yardımcı olduğunu belirtti ve “İkili ilişkilerimizi ve samimiyetimizi yüksek tuttuk. Kızılyıldız tarafı niyetimizin halis olduğunun farkında ve Sayın Marco Petrovic bu anlamda bizleri rahatlatıyor. Kendisine ve Kızılyıldız Kulübü’ne Kocaelispor ailesi olarak teşekkür ederim” dedi. Kocaelispor’un Kızılyıldız’a 120 bin Euro borcu kaldı. Yeşil Siyahlıların bu paranın 70 bin Euro’sunu 31 Ağustos’ta, kalan 50 bin Euro’sunu da 30 Eylül’de ödemesi gerekiyor.