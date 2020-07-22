Oto kiralamacılar, Covid-19’dan dert yandı

Koronavirüs vakalarının Türkiye’de görülmeye başlamasıyla devlet eliyle belirli tedbirler alınmıştı. Bunların en temel olanları sokağa çıkma yasağı ve şehirler arası ulaşımın yasaklanması olmuştu. Alınan tedbirlerin ve 1 Haziran’dan itibaren normalleşme sürecine girilmesinin oto kiralama işiyle uğraşan esnaf üzerinde ne gibi etkileri olduğunu İzmit oto kiralama işletmesi sahipleri gazetemize değerlendirdi.

“KEPENK KAPATMAK ZORUNDA KALACAĞIZ”

Virüsün işlerini neredeyse durma noktasına getirdiğini belirten Dost Rent A Car işletmesinin sahibi Haktan Aykut Bektaş (29), “Borcu olan esnaf dükkanlarını kapattı. Haziran ayı itibariyle işlerimizde biraz yükseliş oldu. Fakat bu yükseliş suni bir yükseliştir. İşlerimizdeki yükselişin sebebinin yaz ayı olduğunun farkındayız. Korktuğumuz tek şey ikinci dalganın gelebilme ihtimali. Eğer ikinci dalga gelirse Pandemide kepenk kapatmak zorunda kalırız” dedi.

“DURGUNLUK MARTTA VARDI”

Tuğra Oto Kiralama işletmesi sahibi Turan Öçel (35), “Koronavirüs dünyayı olduğu gibi bizi de çok etkiledi. İşlerin artmış olması çok bir şey ifade etmez. Mart ayında işlerimizde zaten genel bir durgunluk vardı. Buna pandemiyle birlikte, şehirler arası ulaşımın durması ve hafta sonu sokağa çıkma yasaklarını da ekleyince neredeyse işlerimizi durma noktasına getirdi. 1 Haziran sonrası zaten mevcutta sezon başlamış oldu. Otobüslerdeki tek koltuk uygulamasına bağlı fahiş fiyat artışı ve insanların toplu taşımadan virüs bulaşır endişesiyle uzaklaşması bizim sektöre talebi arttırdı. Kesinlikle ve kesinlikle akıllı düşünen bir birey olarak virüs olmasın, işlerde bu kadar yoğun olmasın isterdik” dedi.

“İSTENMEYEN EVLAT MUAMELESİ GÖREN OLDU”

Öçel sözlerinin devamında, “İşlerin arttığı söyleniyor doğru fakat insanların araç alımına olan talebi artınca bizim de maliyetlerimiz arttı. İşin aslı değişen hiçbir şey olmadı. Bu işin kazanan tarafı yok. Esnafa destek paketlerinden yararlandık, fakat bazı esnaflar istenmeyen evlat muamelesi gördü. Daha önce Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi’nden kredi kullanan esnaflara ilk etapta hiçbir destekte bulunulmadı. Daha sonra bahsedilen şartların dışında vade planı faiz oranı gibi sadece 25 bin liradan oluşan normal bir kredi limiti açıldı” ifadelerinde bulundu.

“28 GÜN KONTAK BASMADIK”

Show Rent A Car iletmesinin sahibi Metin Sakcı (37), “Virüsle beraber işlerimiz yüzde 90 oranında düşüşe geçti. Bunun haricinde sokağa çıkma yasağıyla işler daha da kötü bir hal aldı. Hafta sonu yasaklarıyla beraber, oto kiralamaya talebin de hafta sonu olması işleri durdurdu diyebiliriz. 28 gün burada bir araca kontak basmadık. Kiralarımızı ödeyemedik. Şehirler arası yasağı bizi hepten öldürdü. Araç alıp insanlar şehir dışına çıkamayınca biz de sabah açtık dükkanı, akşam kapattık. 1 Haziran sonrası şehirler arası yasağın kalkmasıyla bizim işlerimizde de hareketlenmeler oluştu. Virüs sebebiyle hem otobüs fiyatlarının yüksek olması hem de toplu taşımanın tercih edilmemesi bizim nefes almamızı sağladı” dedi.

“EĞLENCE SEKTÖRÜNÜ BİTİRDİ”

Sakcı, “Tabii ki bu süreç ne kadar devam eder, insanların parası ne kadar dayanır bilemem. Fakat bizim sektörün eğlence sektörüyle benzerlikler gösterdiğinin altını çizmeliyim. İnsanların eğlenmeye harcadıkları gelirleri araç kiralama için de benzerlik gösteriyor. Gezip eğlenmek için araç kiralanıyor. Virüsten eğlence sektörü nasıl etkilendiyse başlarda biz de öyle etkilendik. Aynı zamanda ben de müzisyenlik yapmaktayım. Şu anda düğün salonlarında eğlence yasak, eğlence mekanlarında müzik yasak. Ancak insanlar tatile gidiyor, havuza giriyor, otellere gidiyor, müziksiz düğün yapabiliyor. Fakat birçok yerde müzik yasak denip almış olduğumuz işler iptal ediliyor. Bu durum eğlence sektörünü bitirdi diyebiliriz” şeklinde konuştu.