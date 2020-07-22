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22 Tem 2020 - 15:12- Siyaset G: 22 Tem 2020 - 15:16

“SP, geleceğimizin sigortası olmaya devam edecek”

Saadet Partisi Gebze İlçe Başkanı Mustafa Türel, Kıbrıs Barış Harekatı’nın yıl dönümünde şehit ve gazilerimizi anarken Saadet Partisi’nin 19’uncu yıl dönümünü de kutladı
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SP Gebze İlçe Başkanı Mustafa Türel başkanlığında ilçe binasında gerçekleştirilen toplantıya ilçe yönetim kurulu üyeleri katıldı. Toplantıya kronik rahatsızlığı bulunanlar ve 65 yaş üstündeki ilçe yöneticileri zoom meeting programı üzerinden katıldılar. İlçe Başkanı Türel, “Bugün bildiğiniz üzere Kıbrıs Barış Harekatı’nın yıl dönümüdür. Kıbrıs Barış Harekatı, emperyalizmin ve sömürgeci güçlerin tahakkümüne aldırış etmeden, güçlü ve bağımsız bir duruş sergilemenin simgesidir. Harekatta emeği geçen başta Erbakan Hocamız olmak üzere, dönemin başbakanı Bülent Ecevit'i ve şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle anıyoruz” dedi.

“PARTİMİZİN 19’UNCU YILI”

Öte yandan Türel, “Ayrıca bugünü özel kılan diğer sebep ise Saadet Partimizin kuruluşunun 19. yıl dönümünü olmasıdır. Önce ahlak ve maneviyat, üreterek kalkınma, şahsiyetli dış politika diyerek yola çıktık ve bu yolda yürümeye devam ediyoruz. İnanıyorum ki bu anlayış ve hedeflerle; Saadet Partisi ülkemizin geleceğinin sigortası olmaya devam edecektir. Bu vesileyle merhum hocamız ve genel başkanımız Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı rahmetle anıyor, Saadet Partisi'ne gönül veren herkesi kutluyorum” şeklinde konuştu.

22 Tem 2020 - 15:12 - Siyaset

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