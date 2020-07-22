Kahveciler olağanüstü toplanıyor!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında birçok işletmenin faaliyetleri durdurulurken 1 Haziran itibariyle normalleşme kapsamında işletmelerin faaliyetlerine kurallar çerçevesinde izin verildi. Kahvehanelerin de faaliyetlerine izin verilirken, Bilim Kurulu onayı olmadığı için oyun oynanması hakkında herhangi bir serbestlik kararı açıklanmadı.
“ÇOK ZORDAYIZ”
Kahveciler Federasyonu Başkanı Murat Ağaoğlu 23 Temmuz 2020 Perşembe günü federasyona bağlı 114 oda başkanını ‘Artık yeter. Gün birlik olma günü’ diyerek Ankara’ya çağırdı. Konuyla ilgili gazetemize açıklamalarda bulunan Kocaeli Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Erdoğan Göçer, “Başkan bizi çağırdı. Ne çalışmalar yapılmış; neler olacak bunlarla ilgili görüşeceğiz. Görüşmede bir yol çizeceğiz. Biz, çok zordayız. Sıkıntılar çok. Esnafların artık takatleri kalmadı. Aldıkları kredilerin ödemeleri başladı. İnşallah yarın saat 14.00’te oradayız” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.