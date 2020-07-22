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22 Tem 2020 - 15:32- Ekonomi G: 22 Tem 2020 - 15:34

ISO 500’de Kibar Grubu’ndan 4 şirket

Türkiye’nin öncü sanayi kuruluşlarından Kibar Holding, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından her yıl yapılan İSO 500 Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması’nda dört grup şirketiyle yer aldı.
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İSO 500 Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2019 Araştırması’nda Kibar Holding grup şirketlerinden, otomotiv sektörünün öncülerinden Hyundai Assan 12, Türkiye’de yassı alüminyum sektörünün lideri ve Avrupa’nın üç büyük üreticisinden olan Assan Alüminyum 35, ülkemizin ilk ve tek paslanmaz çelik soğuk haddeleme tesisine sahip en önemli çelik üreticilerinden Posco Assan 83, otomotiv sektöründe ana parça tedarikçisi olarak faaliyet gösteren Assan Hanil ise 234’üncü sırada yer aldı.

“BAŞARIMIZI PERÇİNLEDİK”

Türkiye’nin en büyük üreticilerinin net satış rakamları doğrultusunda yürütülen araştırma sonucunda İSO 500’de dört grup şirketleriyle yer almanın gururunu yaşadıklarının altını çizen Kibar Holding CEO’su Haluk Kayabaşı, “İstanbul Sanayi Odası tarafından titizlikle yürütülen araştırma sonucu açıklanan Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesine dört şirketimizle girerek başarımızı perçinledik.

DÜNYAYA SAYGILI DURUŞ

İstihdamda ve üretimde sürdürülebilirliği sağlamak, bunu yaparken de çevremize, yaşadığımız dünyaya saygılı bir duruş sergilemek, ülkemiz için katma değer yaratmak en önemli hedeflerimiz. Bu hedefler doğrultusunda yaptığımız çalışmalar neticesinde elde ettiğimiz başarılar, bizleri doğru yolda olduğumuza daha çok inandırıyor. 7 bin 500 kişiyi aşan büyük ailemizle birlikte üretmeye ve çalışmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

22 Tem 2020 - 15:32 - Ekonomi

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